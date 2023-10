Gabriel Moreno est le suivant et prend l’avance sur le décompte 3-1 avant de commettre deux démangeaisons, puis d’afficher un très grand popup au champ central pour terminer le début de la première manche.

Le suivant est Corbin Carroll, qui prend l’avance sur le décompte 2-1. Carroll commet une faute sur le lancer suivant, puis prend une balle pour effectuer un décompte complet. C’est plutôt ce que veulent les Diamondbacks dès le début : faire en sorte que Montgomery lance beaucoup de lancers et se rende à nouveau à l’enclos des releveurs.

Nous approchons du pitch d’ouverture ! C’est censé être le cas maintenant, mais (comme mentionné plus tôt), il y a des choses télévisuelles qui doivent être faites en premier.

Voici maintenant la partie où John Smoltz commence à parler sur l’émission FOX et j’espère désespérément que son analyse d’avant-match ne ressemble pas du tout à la mienne.

La jeune chanteuse Pearle Peterson, représentant le Boys & Girls Club of America, donne son interprétation de « The Star Spangled Banner ». Elle est vraiment bonne aussi, ce qui est utile car je me serais senti comme un connard en train de filmer une adolescente au hasard ! 8/10.

Prédictions

Auparavant, je disais que ces World Series dureraient six ou sept matchs. Le moyen le plus simple de garantir une longue série est qu’elle commence 1-1, donc pour cette seule raison, je suis à peu près enfermé dans les Diamondbacks qui se remettent de l’effondrement d’hier en fin de manche et égalisent la série ce soir.

Je peux cependant justifier ce choix ! L’enclos des releveurs des Rangers a fait un travail fantastique hier en gardant les Diamondbacks sans but après que Nathan Eovaldi n’ait pas réussi à passer cinq manches de manière inhabituelle. Cependant, cela signifie aussi qu’ils sont déjà surchargés de travail.

Si Montgomery ne parvient pas non plus à offrir une longue sortie à l’équipe, l’Arizona peut profiter de la situation et espérer que l’enclos des releveurs des Rangers régresse vers l’homme du match 2. Je suppose que cela se termine par un score comme Diamondbacks 6-2 Rangers. .

Accepter? Être en désaccord? Comme toujours, nous apprécions vos prédictions.