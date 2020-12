La plus grande réussite de Juan Mata n’est pas de remporter la Ligue des champions avec Chelsea. Ou la Ligue Europa à Manchester United.

Ce n’est même pas les médailles de Coupe du monde ou de Championnat d’Europe qu’il a récoltées lors d’une carrière internationale de 41 sélections avec l’Espagne.

Pour la star d’Old Trafford, Mata, ce n’est que lorsqu’il aperçoit un jeune supporter portant une réplique de chemise avec son nom et son numéro au dos qu’il apprécie la joie que peut générer le jeu qu’il aime.

«Une chose dont je suis très fier à chaque fois que je la vis, c’est lorsque nous sommes dans le bus, que nous allons de l’hôtel au stade, et que je vois un enfant portant ma chemise et portant le numéro huit avec mon nom dessus. », A déclaré Mata.

«C’est toujours comme la première fois que je le vois – et cela me donne toujours cette excitation pour le football en tant que match.

«Donc, plutôt que des trophées ou des objectifs importants, voir un enfant ou deux enfants avec ma chemise me rend très fier, heureux et excité. Cela me permet de continuer à accomplir plus de choses dans ma carrière parce que ces gens dépensent leur argent pour moi.

«Le sport a le pouvoir de changer la vie de tant de millions de personnes.

«Pour moi, le football est un sport professionnel dans lequel je gagne ou je perds ou je peux gagner des trophées ou pas.