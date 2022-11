Mât de drapeau retiré de l’ancien Capitole de l’État – Shaw Local

SPRINGFIELD – Les personnes qui se promenaient dans le centre-ville de Springfield lundi matin ont regardé un spectacle inhabituel – un hélicoptère planant au-dessus de l’ancien Capitole de l’État, lâchant une corde et soulevant le mât de drapeau qui se trouvait au sommet du dôme de couleur bronze.

“Nous avons enlevé le mât de drapeau de l’Old State Capitol aujourd’hui en préparation d’un nouveau mât automatisé qui sera probablement installé dans quelques mois”, a déclaré Troy Gilmore, surintendant adjoint du site pour les sites historiques de l’État de Springfield avec le département des sciences naturelles de l’Illinois. Ressources.

L’opération a duré moins de 15 minutes et faisait partie d’un projet de rénovation en cours qui a gardé le bâtiment historique caché derrière des échafaudages pendant environ deux ans. Le projet comprend la réparation des fuites du toit, la réparation et le remplacement des fenêtres et le remplacement des parties des colonnes appelées «chapiteaux» – les parties décoratives au sommet des colonnes corinthiennes.

Gilmore a déclaré que le remplacement du mât à commande manuelle par un mât automatisé améliorera la sécurité des travailleurs qui lèvent et abaissent le drapeau à mi-personnel ou à plein personnel lorsque les occasions l’exigent.

L’Old State Capitol, situé à quelques pâtés de maisons au nord-est de l’actuel Statehouse, a été utilisé par les législateurs de 1840 à 1876. C’était le Capitole lorsqu’Abraham Lincoln a servi dans l’Illinois House et c’est là qu’il a prononcé son célèbre discours “House Divided” en 1858 après avoir accepté la nomination du Parti républicain au Sénat américain.

Gilmore a déclaré que lorsque la législature a quitté le bâtiment en 1876, il a été acheté par le comté de Sangamon, qui l’a exploité pendant les 90 années suivantes, au cours desquelles il a apporté plusieurs modifications substantielles.

“Le changement le plus radical que le comté a fait a eu lieu en 1900, quand ils ont élevé le bâtiment de 11 pieds de plus qu’il ne l’est encore aujourd’hui”, a-t-il déclaré. « Et c’était pour ajouter un autre niveau de bureaux au rez-de-chaussée. Ainsi, après 1902, vous êtes entré directement dans le bâtiment depuis le niveau de la rue, vous n’avez même pas monté les marches comme vous le feriez aujourd’hui.

L’État de l’Illinois a acheté le bâtiment en 1966 et a lancé un projet de restauration de trois ans pour remettre le bâtiment dans son état d’origine, un projet qui impliquait de démonter le bâtiment et de le reconstruire pièce par pièce.

Gilmore a déclaré que le projet de rénovation actuel entrera bientôt dans sa deuxième phase, qui consistera à retirer l’amiante des chaufferies et à installer de nouvelles toilettes pour la première fois depuis les années 1960.

Il n’a pas donné d’estimation de la date à laquelle l’ensemble du projet sera terminé.

Capitol News Illinois est un service d’information non partisan à but non lucratif couvrant le gouvernement de l’État. Il est distribué à plus de 400 journaux dans tout l’État, ainsi qu’à des centaines de stations de radio et de télévision. Il est financé principalement par l’Illinois Press Foundation et la Robert R. McCormick Foundation.