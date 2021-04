« Tu es là parce que je t’ai choisi! » « Je vais me casser plus d’os que la dernière fois! »@ Usman84kg et @GamebredFighter retour dans la même pièce et le sauvegarder.# UFC261 | Samedi | BT Sport 1 HD pic.twitter.com/y6p0goj0t5

– UFC sur BT Sport (@btsportufc) 22 avril 2021