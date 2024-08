Mastro (enfin) fait face au Conseil de New York

NEW YORK — Dans ce qui s’avérera probablement une comparution controversée, l’avocat Randy Mastro devrait témoigner mardi devant un conseil municipal sceptique dans l’espoir d’obtenir le poste le plus élevé au département juridique de la ville..

Nommé par le maire Eric Adams, le processus tortueux de confirmation de Mastro a donné lieu à des mois de lobbying en coulisses et à une résistance publique de la part des législateurs – et est devenu une bataille par procuration pour la fracture croissante entre les deux branches du gouvernement municipal.

Pour le maire, l’enjeu est de taille.

Après avoir investi des montagnes de capital politique dans la nomination de Mastro au poste de conseiller juridique de la société, malgré des preuves évidentes d’une opposition sérieuse au sein de l’organisme, un rejet par les législateurs – qui détiennent un droit de veto sur le choix – porterait un coup dur à l’instinct d’Adams et à sa crédibilité en matière de négociation.

En plus de prononcer son premier discours public devant les membres du Conseil, Mastro devra probablement faire face à une avalanche de questions de la part des législateurs lors de l’audience de mardi du Comité des règles, des privilèges et des élections.

La présidente de la Chambre des représentants, Adrienne Adams, s’est montrée publiquement réticente à l’égard de la nomination de Mastro et en privé. a partagé son mécontentement Mastro a rencontré le maire il y a quelques mois. Lors de l’audience, elle devrait se concentrer sur le devoir de l’avocat de la société de représenter toutes les branches du gouvernement – et pas seulement les intérêts de la mairie – et insister sur le fait qu’être un avocat qualifié n’est pas la seule qualification pour ce poste, a déclaré son service de presse à POLITICO.

« Le candidat à ce poste prestigieux doit avoir la confiance de tous les responsables de la ville, faire preuve d’indépendance et d’engagement envers la justice, et servir le meilleur intérêt du public », a déclaré le porte-parole du Conseil, Rendy Desamours, dans un communiqué.

En plus de la comparution de Mastro devant les législateurs, le Conseil autorise les témoignages publics, dont certains devraient inclure des intervenants mécontents du choix du maire. À savoir, Charles King, PDG du groupe de défense des sans-abri Housing Works, prévoit de témoigner sur le choix de Mastro campagne « malveillante » de mettre fin aux contrats de soins de santé de la ville avec cette organisation à but non lucratif après qu’elle ait protesté contre la gestion de la crise du sida par l’administration Giuliani.

Mastro aura également des partisans. Un porte-parole de la mairie a déclaré que l’ancien gouverneur David Paterson, le député David Weprin et l’ancien maire adjoint de l’administration Giulliani Fran Reiter figuraient parmi ceux qui prévoyaient de féliciter publiquement Mastro.

L’audience officielle de mardi intervient plus de quatre mois après que le New York Times a rapporté pour la première fois Adams prévu de nommer Mastro en tant que conseillère juridique de la société, en remplacement de Sylvia Hinds-Radix, qui a été poussée vers la sortie une série de désaccords avec les hauts dirigeants de la mairie sur la manière de gérer l’agence, comme l’a rapporté POLITICO.

Le projet d’Adams de nommer Mastro a été immédiatement rejeté en avril par deux caucus au sein du conseil municipal, qui ont tous deux trouvé de nombreux points négatifs dans sa longue carrière juridique. Le caucus LGBTQIA+ de l’organisme a critiqué le rôle de Mastro en tant qu’assistant principal dans l’administration du maire républicain Rudy Giuliani et les tactiques clandestines qu’il a employées alors qu’il exerçait en cabinet privé pour représenter un groupe de résidents de l’Upper West Side cherchant à expulser un refuge pour sans-abri de leur quartier. Le caucus noir, latino et asiatique fustigé le choix, citant son représentant de l’ancien gouverneur républicain du New Jersey Chris Christie et qualifiant Mastro d’« inapte à servir ».

La nomination officielle de Mastro n’est intervenue que plusieurs mois plus tard, lorsque le maire a soumis son nom au Conseil le 30 juillet. Après que le Conseil a reçu la nomination lors de sa réunion du 15 août, l’organisme a eu 30 jours pour voter dans le cadre du processus connu sous le nom de Conseil et consentement — qui devrait aboutir à un vote des 51 membres de l’organisme au cours de la deuxième semaine de septembre.

En plus de son travail au sein du gouvernement, Mastro a eu une longue carrière en pratique privée, notamment dans les cabinets d’avocats Gibson Dunn et King & Spalding – une carrière et un salaire qu’il renoncerait pour prendre le commandement de la légion d’avocats municipaux de la ville.

En dehors de ses clients, les membres du Conseil ont partagé leurs inquiétudes quant au fait que Mastro agirait davantage dans l’intérêt politique du maire, plutôt que dans l’intérêt de la ville dans son ensemble.

Mastro lui-même a nié cela une interview de juillet avec POLITICO, soulignant son intérêt pour le service public et ses projets d’utiliser le bureau pour mener des litiges plus proactifs, similaires au bureau du procureur général de l’État.

Mastro, un démocrate inscrit, a déclaré qu’il était fier de travailler pour Giuliani et a défendu sa liste controversée de clients, qui comprend également le géant pétrolier Chevron et Christie lors de son scandale « Bridgegate », affirmant qu’il a fourni « un plaidoyer zélé et éthique ».

Il est néanmoins fort probable que le Conseil municipal rejette la nomination le mois prochain. Si tel est le cas, il s’agirait d’un rejet de plus en plus fréquent des projets du maire.

Le conseil municipal a passé outre trois vetos du maire sur des projets de loi importants concernant le logement, la police et les prisons de la ville. De son côté, la mairie a eu recours à des leviers non conventionnels pour contrecarrer d’autres initiatives du conseil. Plus tôt cette année, Adams a créé une commission de révision de la charte en partie pour empêcher une loi qui aurait donné aux législateurs plus de pouvoir sur les nominations des agences. Et ce mois-ci, le maire a déclaré l’état d’urgence qui a annulé un projet de loi réglementant l’isolement dans les prisons de la ville juste avant son entrée en vigueur.

Le maire a défendu Mastro, déclarant aux journalistes plus tôt ce mois-ci qu’il était « la personne la mieux placée pour représenter la ville alors que nous traitons tous ces problèmes juridiques complexes auxquels nous sommes confrontés, de la crise de l’asile des migrants aux bons FHEPS ».

En plus de multiplier les témoignages de soutien à l’expertise juridique et au caractère de Mastro (dont peu ont une influence politique sur les législateurs en place), les conseillers de la mairie ont appelé à plusieurs reprises les membres pour leur demander de donner une chance à Mastro. Et le plaideur en chaussures blanches lui-même a appelé à plusieurs reprises les membres dans l’espoir de les convaincre qu’il avait leurs meilleurs intérêts à cœur.

Interrogé à nouveau lundi sur ses réflexions concernant l’audience à venir, Adams a donné l’une de ses répliques habituelles : « Tout cela fait partie du processus. »