Mastriano portait l’uniforme confédéré pour la photo de la faculté

CARLISLE, Pennsylvanie (AP) – Doug Mastriano, candidat au poste de gouverneur du GOP de Pennsylvanie, trois ans avant de prendre sa retraite de l’armée américaine, a posé dans un uniforme confédéré pour une photo de la faculté à l’Army War College.

La photo, que Reuters a déclaré vendredi avoir obtenue après une demande en vertu de la loi sur la liberté d’information, montre Mastriano en uniforme dans un portrait de 2013-2014 pour le Département de la stratégie, des plans et des opérations militaires, où il a travaillé jusqu’à sa retraite en 2017. Reuters a déclaré qu’il avait été dit que les professeurs de l’époque avaient la possibilité de s’habiller en personnage historique, et bien que quelques-uns l’aient fait, seul Mastriano porte un uniforme confédéré.

L’Army War College a déclaré dans un communiqué qu’une équipe en 2020 avait examiné tous les arts, textes et images affichés à la caserne de Carlisle pour s’aligner sur les valeurs de l’armée et les philosophies éducatives de l’université, mais il a raté la photo de la faculté, qui “a depuis été supprimée parce qu’il ne respecte pas les valeurs de l’AWC.

Mastriano, un sénateur de l’État de Pennsylvanie, a répandu les mensonges de Donald Trump sur la fraude électorale généralisée lors de l’élection présidentielle de 2020 et a été l’un des principaux partisans en Pennsylvanie de la volonté de Trump d’annuler le résultat. Il était également dans la foule à l’extérieur du Capitole américain lors de l’attaque du 6 janvier 2021 par des partisans de Trump après avoir assisté au rassemblement «Stop the Steal» à proximité.

Mastriano n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires, mais a retweeté un commentaire de Jenna Ellis, une conseillère juridique principale de sa campagne, qui a déclaré : « Media MELT DOWN que Mastriano a apparemment posé une fois comme une figure historique de la guerre civile pour une photo. Et? Il a un doctorat en HISTOIRE.

« La gauche veut effacer l’histoire. Doug Mastriano veut que nous en tirions des leçons », a tweeté Ellis.

Le candidat démocrate au poste de gouverneur Josh Shapiro a accusé Mastriano de porter “l’uniforme des traîtres qui se sont battus pour défendre l’esclavage”, le qualifiant de “profondément offensant” et affirmant que son adversaire était “inapte à être gouverneur”.

Mastriano a servi pendant trois décennies dans l’armée, prenant sa retraite en tant que colonel après avoir servi en Europe, en Irak et en Afghanistan.

Les drapeaux, symboles et statues confédérés ont de plus en plus divisé le pays ces dernières années, les critiques les qualifiant de symboles représentant la lutte pour le maintien de l’esclavage et les partisans les qualifiant de manifestations de fierté et d’héritage du Sud.

The Associated Press