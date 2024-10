Mastodon change les choses pour rendre son application un peu plus facile à utiliser

Mastodon vient de publier la version 4.3 de son application web, et son PDG Eugen Rochko dit ses nouvelles mises à jour comme les notifications groupées, devraient rendre le réseau social ouvert plus facile à utiliser.

Par exemple, un carrousel « Qui suivre » qui apparaît dans l’onglet d’accueil recommande désormais un mélange de « résultats généralisés » tels que des profils populaires dans votre langue et des recommandations personnalisées en fonction des personnes que vous suivez, ce qui facilite la recherche de nouveaux contenus. des personnes que vous aimeriez peut-être suivre également. Et pour vous faire plaisir, vous trouverez des explications sur les raisons pour lesquelles vous voyez ces profils lorsque vous cliquez sur « Tout afficher ».

Des modifications de conception supplémentaires incluent de nouvelles boîtes de dialogue et icônes et la possibilité de réorganiser les photos dans le post-compositeur. Et vous pouvez désormais prévisualiser et suivre ou ne plus suivre les comptes en passant votre souris sur leur nom.