Masters tchèques : Matt Wallace partage la tête avec son compatriote espoir de la Ryder Cup Nicolai Hojgaard à sa poursuite | Actualités golfiques

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Temps forts du troisième tour du Czech Masters de l’Albatross Golf Resort.

Temps forts du troisième tour du Czech Masters de l’Albatross Golf Resort.

Matt Wallace a poursuivi ses efforts tardifs pour une convocation à la Ryder Cup en prenant une part de tête dans la ronde finale du D+D Real Czech Masters du DP World Tour.

Wallace, qui a raté de peu la qualification pour l’équipe Europe en 2018, a combiné six birdies avec un seul bogey pour obtenir un score de moins de 67 à l’Albatross Golf Resort de Prague et passer à 16 sous.

L’Anglais a réussi trois birdies sur une séquence de quatre trous à partir du troisième et a annulé un bogey de trois putts au 11e en récupérant des tirs sur ses deux trous suivants, avec un gain sur l’avant-dernier trou lui permettant de fixer l’objectif initial du club-house.

Matt Wallace prend une part de l’avance lors de la dernière journée à Prague

Wallace a été rejoint dans une part de tête par Sami Valimaki, qui a réussi un birdie sur son dernier trou pour égaler un 67 au troisième tour, avec Nicola Hojgaard – un ancien vainqueur au Marco Simone GC, lieu de la Ryder Cup le mois prochain – un autre coup de retour en troisième.

« Il y a eu quelques gagnants en tête de ce classement cette semaine, mais je voudrais dire que je pense que j’en ai eu le plus », a déclaré Wallace. « Je peux faire le travail, donc je le sais. Je sais ce que je vais faire maintenant pour préparer demain et me mettre dans le meilleur état d’esprit. Je sais que je peux gagner, c’est la beauté de ce jeu. »

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas voir ceci Options de confidentialité

Valimaki – à la recherche de son titre du DP World Tour – a réussi un birdie sur deux de ses quatre premiers trous et en a fait trois autres sur une séquence de cinq trous à partir du 10e, le Finlandais répondant à l’abandon d’un tir au 15e par quatre en terminant son tour en faisant un trou. un birdie de 12 pieds.

Hojgaard a terminé son troisième tour avec 69 avec six pars consécutifs pour rester à l’avant-garde, tandis que Wil Besseling était également en retrait jusqu’à clôturer un score de cinq sous 67 avec un bogey dans l’avant-dernier trou.

DP World Tour Golf en direct Vivre de

Le Paraguayen Fabrizio Zanotti a remporté la ronde la plus basse de la journée avec un score de moins de sept ans de 65, le plaçant à égalité cinquième aux côtés de l’Anglais Todd Clements, du Japonais Ryo Hisatsune et du duo allemand Nick Bachem et Max Schmitt, avec Thorbjorn Olesen égalant le 65 de Zanotti pour sauter. dans le top 10.

Robert MacIntyre, qui détient actuellement la dernière place de qualification automatique pour l’équipe européenne de Ryder Cup, se dirige vers la finale à égalité 14e et aux côtés de ses collègues espoirs Yannik Paul, Ludvig Aberg et du vice-capitaine de la Ryder Cup Francesco Molinari avec 11 sous.

Qui remportera le D+D Real Czech Masters ? Regardez en direct dimanche à partir de 11h sur Sky Sports Golf. Diffusez le DP World Tour et plus encore pour 26 £ par mois pendant 12 mois avec MAINTENANT.