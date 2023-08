Masters tchèques : Alexander Bjork a une longueur d’avance alors que Matt Wallace fait un effort tardif pour la place à la Ryder Cup | Actualités golfiques

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Alexander Bjork a fait une grande déclaration au capitaine de la Ryder Cup, Luke Donald, en prenant la tête à mi-chemin du D+D Real Czech Masters.

Bjork, jouant aux côtés de Donald et espérant se frayer un chemin pour faire ses débuts à la Ryder Cup à Rome le mois prochain, a suivi un premier tour de 65 avec un brillant 66 sans bogey à l’Albatross Golf Resort à Prague.

Le Suédois a profité du premier par cinq et a grimpé au classement en réussissant un trou de 15 pieds au huitième pour déclencher une série de quatre birdies consécutifs, Bjork ajoutant un birdie de 15 pieds au 16 et poursuivant son départ sans défaut. au tournoi.

Bjork se trouve à un tir du Danois Nicolai Hojgaard, qui a affiché un score de cinq sous 67, tandis que Matt Wallace a donné à Donald un autre mal de tête de sélection potentiel après un superbe 63 au deuxième tour.

Wallace, qui a remporté son premier titre sur le circuit de la PGA plus tôt cette saison et a raté de peu une place à la Ryder Cup en 2018, a décroché un aigle et sept birdies pour partager la troisième place sur 11 sous avec le Finlandais Sami Valimaki.

« Je n’arrête pas de me dire que je vais être en lice cette semaine et que je vais continuer à le faire », a déclaré Wallace. « Tout va bien. Ne paniquez pas, il n’y a aucune raison d’être frustré. J’avais sept coups de retard aujourd’hui après mon tour d’hier.

« Avant, j’aurais dit ‘Wow, je suis trop loin’, mais ça va. Je joue bien. C’est ce que font les meilleurs joueurs et j’essaie d’apprendre d’eux. »

Le Suédois Ludvig Aberg – un autre prétendant au choix du capitaine de l’équipe Europe – est dans le groupe trois derrière après un score de six sous 66, tandis que le vice-capitaine de la Ryder Cup, Edoardo Molinari, est à quatre de la tête après les tours de 66 et 69.

Yannik Paul, Adrian Meron et Victor Perez – tous parmi les sept premiers de la liste européenne des points – entament le week-end avec huit sous, alors que Robert MacIntyre a chuté au classement après un quadruple bogey en fin de ronde.

Robert MacIntyre a fait un cauchemar avec un sept sur une normale trois qui l'a vu toucher l'eau deux fois devant le capitaine de la Ryder Cup, Luke Donald.

MacIntyre, qui détient actuellement une place de qualification automatique et peut assurer ses débuts à la Ryder Cup avec une victoire cette semaine, en fonction des autres places, a mis deux balles dans l’eau au 16e par trois pour tomber à huit coups de l’avance à mi-chemin.

Donald a raté de peu le cut malgré un score de deux sous 70, tandis que Shane Lowry – le joueur le mieux classé sur le terrain – a également fait une sortie anticipée après que des 71 successifs l’ont laissé en dehors du cut mark.

