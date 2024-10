Masters : les Maple Leafs de Toronto veulent que Max Domi prenne plus de tirs alors qu’il se déplace vers le milieu

Les Maple Leafs et Les Kings de Los Angeles ont organisé des patinages facultatifs au Scotiabank Arena mercredi.

Avec John Tavares absent, Max Domi s’est déplacé vers la position centrale pour le match de Toronto samedi contre les Penguins de Pittsburgh. Il a répondu avec une performance de deux passes décisives, qui a attiré l’attention de son entraîneur.

« Il bouge beaucoup mieux au milieu », a observé Craig Berube. « C’est un très bon meneur de jeu, alors quand il est sur la glace et qu’il prend de la vitesse, il peut vraiment patiner. Il est dangereux. Il peut faire des jeux. »

Tavares devrait revenir mercredi contre le Kings de Los Angeles, mais Domi continuera à patiner comme centre.

« Cela ne me dérange pas que ce soit l’aile gauche, le centre ou la droite », a minimisé Domi, « également à l’aise avec les trois. »

Quand Auston Matthews s’est blessé en séries éliminatoires, c’est Domi qui a glissé au centre pendant deux matchs contre les Bruins de Boston. Les Leafs ont remporté les deux matchs.

Domi a terminé la saison dernière en force, avec 13 passes décisives au cours des 20 derniers matchs de la saison régulière.

Domi mène les Leafs avec trois points, toutes des passes décisives, cette saison. Mais il n’a réussi qu’un seul tir au but.

« Il devrait tirer davantage », a ordonné Bérubé. « Il a eu quelques occasions et il a raté quelques tirs. Nous essayons de le faire tirer un peu plus. »

Plus facile à dire qu’à faire pour un gars qui adore lancer la rondelle. Bérubé a suggéré à Domi de commencer à « sur-tirer » pendant les exercices d’entraînement.

« C’est une habitude et les habitudes mettent du temps à se défaire », a déclaré l’entraîneur. « Il s’agit simplement de rappels constants. »

ContentId(1.2189901) : Domi bouge bien au milieu, mais Bérubé veut plus de tirs



—

Après avoir raté l’entraînement de mardi, l’ailier William Nylander (maladie) est une décision en temps de match.

« Je pense qu’il y a une amélioration », a déclaré Bérubé. « J’espère qu’il ira mieux plus tard et qu’il pourra jouer. »

Tavares a déclaré à TSN qu’il avait perdu huit livres en luttant contre sa maladie. Il en a récupéré la majeure partie, mais il ne se sent toujours pas à 100 pour cent.

« J’en voudrais encore quelques-uns de plus », a-t-il déclaré.

ContentId (1.2189923) : Leafs Ice Chips : Nylander une décision de jeu alors que Tavares l’éviscère



—

Tavares devrait patiner sur une ligne avec Pontus Holmberg et Nick Robertson. C’est un gros match pour Robertson, originaire de Pasadena, en Californie.

« Les Kings sont l’équipe de ma ville natale », a déclaré le joueur de 23 ans. « C’est comme un enfant de Toronto avec les Leafs. C’est plus d’être à Los Angeles que je suis vraiment excité. [for] à cause de la famille, mais je suis toujours excité. Honnêtement, n’importe quel jeu. »

Vous pouvez comprendre le sentiment. C’est la première fois que Robertson, qui était un choix de deuxième ronde en 2019, débute une saison dans la LNH. Samedi marquait son premier match d’ouverture à domicile avec les Leafs.

« C’était génial », a déclaré Robertson. « C’était électrisant. Aller là-bas avec les fans, c’était génial. »

Après avoir marqué cinq buts lors de ses trois derniers matchs préparatoires, Robertson n’a pas encore inscrit la feuille de match lors de trois matchs de saison régulière.

« Je suis content de mon jeu », a-t-il déclaré. « Évidemment, cela arrivera en temps voulu. Je me concentre sur le fait de m’en tenir à son système, de m’en tenir à un jeu dur et au processus de production. Je suis simplement content de mes efforts. »

« Pour tout son talent, c’est un gars qu’on pourrait voir marquer 30 buts chaque année », a déclaré Domi. « Vous le regardez à l’entraînement et, à part peut-être Auston et Willy, il est juste derrière eux pour ne pas rater. »

Domi a également souligné l’éthique de travail tenace de Robertson et a noté qu’il voit une amélioration du côté défensif de la rondelle.

Robertson mène également les Leafs avec trois pénalités nulles.

« J’essaie d’aller au filet comme il le souhaite », a déclaré Robertson à propos de Berube. « Évidemment, quelques-uns d’entre eux ont mené le filet. Son style de jeu, la façon dont il veut que nous jouions, il arrive au filet en jouant fort et je pense que je tirerai des pénalités naturellement comme ça. »

—

L’ailier de première ligne Matthew Knies, 21 ans, a marqué son premier but de la saison samedi et semble prêt à faire un grand pas en avant lors de sa deuxième saison. Que remarque Matthews ?

« Juste sa confiance », a déclaré le capitaine des Leafs. « Sa confiance avec la rondelle, sa force, tout, je veux dire, il suffit de le pousser à un niveau supérieur et c’est tout ce que l’on peut demander. Il est encore jeune. Il a encore tellement de place pour s’améliorer. Je veux dire, il a tellement un plafond haut, et il travaille chaque jour. C’est formidable de voir la façon dont il joue jusqu’à présent et la confiance qu’il a sur la glace.

Knies a enregistré un sommet en carrière de 21 minutes et six secondes contre les Penguins. Le natif de l’Arizona de 6 pieds 3 pouces est arrivé au camp avec 227 livres, 10 de plus que l’an dernier, et montre cette nouvelle force.

« C’est évidemment une bête », a déclaré l’ailier Mitch Marner. « C’est un grand gars. »

Knies a débuté la saison avec Matthews et Marner et est déterminé à gagner sa vie aux côtés du duo dynamique. Jusqu’ici, tout va bien.

« Souvent, nous voulons avoir la rondelle entre nos mains pour tenter de réaliser des jeux », a déclaré Marner. « Et il a fait un travail irréel en étant simplement autour du filet, en bas, en remportant ses duels, en nous récupérant les rondelles et en revenant directement au filet. »

Knies contribue également au jeu de puissance et aux tirs au but.

« Il a été très structuré », a déclaré Bérubé. « Sa force et son patinage, il est haut de plafond, pour moi. »

ContentId(1.2189902) : Matthews et Marner impressionnés par la croissance de la « bête » Knies



—

Londres, Ontario. Le natif Drew Doughty manque son match de retour annuel, mais le défenseur blessé des Kings fait toujours sentir sa présence.

« Drew adorait jouer à Toronto », a déclaré l’entraîneur des Kings Jim Hiller. « Il faisait venir tout le monde de Londres. Il encourage les gars et leur fait savoir que ‘Vous ne perdez pas quand vous venez à Toronto.' »

Les Kings viennent de subir une défaite de 8-7 en prolongation à Ottawa lundi, mais les deux équipes s’attendent à une confrontation beaucoup plus serrée mercredi.

« Ils sont lourds », a souligné Bérubé. « Grande équipe. Forte en bas de la zone offensive… Chaque fois que vous affrontez les Kings, et cela fait des années maintenant, ce sera une bataille. Nous devons gagner les batailles. Nous devons soyez forts devant notre filet. Les batailles avec la rondelle sont importantes ce soir.

Les Leafs n’ont accordé que deux buts à forces égales en trois matchs alors que les joueurs adoptent le système nord-sud de Bérubé.

« Nous aimons penser que nous jouons probablement un style similaire à celui d’eux », a déclaré Hiller. « Vous pouvez le voir, ce qu’ils essaient de faire, et ils ne vous donnent pas grand-chose, ils font du bon travail de cette façon, donc nous devrons travailler pour avoir nos chances. »

ContentId(1.2189922) : Message de Doughty à Kings : « Vous ne perdez pas lorsque vous venez à Toronto »



—

Le défenseur droitier Timothy Liljegren, 25 ans, fera ses débuts en saison régulière après avoir été laissé de côté lors des trois premiers matchs.

« Il devrait être un bon joueur pour déplacer la rondelle », a déclaré Bérubé. « Et il s’agit simplement pour lui de gérer son jeu, de gérer le mouvement de la rondelle et de prendre de bonnes décisions. Pas de décisions risquées. Simplifiez-vous. Et puis vous devez gagner vos batailles, n’est-ce pas ? En tant que défenseur, il est important que vous » Vous défendez bien et vous êtes plus fort devant votre filet et vous gagnez ces batailles au tableau et dans les virages et des choses comme ça.

Liljegren, un choix de première ronde en 2017, n’a pas joué depuis l’avant-dernier match préparatoire de Toronto, le 3 octobre.

« C’est un gars qui a le même genre de comportement, toujours calme, cool et serein, et c’est quelque chose que vous aimez voir de lui, a déclaré Marner. « Je pense qu’il a pris cela aussi bien que possible. De toute évidence, tous les gars veulent être dans l’alignement autant que possible chaque soir. Je pense qu’il a fait du bon travail en travaillant extrêmement dur au gymnase, sur la glace, et en essayant simplement de s’améliorer de plus en plus lorsqu’il aura cette opportunité. J’ai hâte de le regarder ce soir. Il peut réaliser des jeux géniaux. »

Liljegren devrait débuter sur la troisième paire aux côtés de Simon Benoit.

ContentId(1.2189900) : Marner ravi de voir les débuts de Liljegren : « Il peut faire des jeux impressionnants »



—

Joseph Woll ratera un quatrième match consécutif en raison d’une tension au bas du corps, mais a pu rejoindre ses coéquipiers lors de l’entraînement facultatif.

« Je n’ai pas encore parlé aux entraîneurs, mais c’est bien qu’il soit de nouveau là-bas aujourd’hui », a noté Bérubé.

Anthony Stolarz repartira et cherchera à capitaliser sur la victoire de samedi.

« Il est calme et cool devant le filet », a déclaré Bérubé. « Il réalise les arrêts qu’il est censé faire et semble assez à l’aise devant le filet et il suit bien les rondelles. Mais nous faisons également du bon travail devant lui, ce qui est bien. »

Alors que Darcy Kuemper souffre d’une blessure mineure, David Rittich obtiendra le départ pour les Kings.

ContentId(1.2189899) : « Jeté dans le feu » : Stolarz profite au maximum des premières opportunités des Leafs



—

Composition projetée des Leafs :

Knies – Matthews – Marner

Holmberg-Tavares-Robertson

McMann – Domi – Pacioretty

Lorentz – Kampf – Reaves

Rielly – Tanev

Ekman-Larsson – McCabe

Benoit – Liljegren

Stolarz démarre

Hildéby