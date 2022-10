Masters du Portugal : l’Anglais Jordan Smith remporte sa première victoire depuis 2017 | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants de la troisième manche du Masters du Portugal à Vilamoura

L’Anglais Jordan Smith prendra une avance de deux coups dans le dernier tour du Masters du Portugal alors qu’il part à la recherche de sa première victoire depuis 2017.

Le joueur de 29 ans reste sur la bonne voie pour une victoire fil à fil au parcours de golf Dom Pedro Victoria après avoir réussi un aigle spectaculaire, huit birdies et un bogey samedi pour atteindre 22 sous la normale – son meilleur total de 54 trous sur la tournée mondiale DP.

Smith a réussi un 62 pour la deuxième fois cette semaine, après avoir également réalisé l’exploit jeudi, et a cherché à descendre encore plus bas avant qu’un bogey de clôture ne l’oblige à se contenter d’un tampon à deux coups.

Son challenger le plus proche était son co-leader à mi-chemin Gavin Green, qui a réussi à empêcher l’Anglais en forme de s’enfuir avec des choses alors qu’il réalisait un aigle, six birdies et un bogey solitaire dans son 64.

Green avait alors trois avances sur Sebastian Heisele, troisième, qui se prépare à jouer son dernier tour dimanche avant sa retraite.

Smith a réussi un triplé de birdies aux deuxième, troisième et quatrième avant de profiter du huitième par trois pour mener par deux au tournant.

Après avoir fait de nouveaux gains les 11, 12 et 14, Smith a contribué du brut au 15 pour qu’un aigle passe à 22 sous.

Un birdie le 17 a brièvement déplacé Smith à 23 sous avant qu’il ne boguey le dernier après avoir envoyé son coup de départ dans un bunker du fairway.

Il a déclaré: “Je suis proche de mon meilleur niveau. Si (la victoire) se produit, alors génial, c’est la cerise sur le gâteau cette année. Si ce n’est pas le cas, il y aura une autre semaine où cela pourrait arriver.

“Je vais juste aller là-bas et jouer au golf offensif que j’ai fait ces trois derniers jours, frapper le conducteur partout et profiter des verts doux. Si ça arrive, ça arrive.”

