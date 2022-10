Masters du Portugal: Jordan Smith tire dans un tour final sans faute 63 pour gagner par trois coups | Nouvelles du golf

Jordan Smith a remporté une victoire fil à fil au Masters du Portugal pour sa première victoire depuis 2017

Jordan Smith a remporté une victoire fil à fil au Masters du Portugal, réalisant un 63e tour final sans faute pour gagner par trois coups et terminer le tournoi avec un total époustouflant de 30 sous la normale.

L’Anglais a réussi un eagle et six birdies dimanche pour remporter sa première victoire depuis le Porsche European Open en 2017 et entrer dans le top 10 du classement du DP World Tour.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants de la quatrième manche du Masters du Portugal à Vilamoura Faits saillants de la quatrième manche du Masters du Portugal à Vilamoura

En plus de faire des putts monstres et de produire une merveilleuse démonstration de frappes de balle, Smith a réussi l’un des meilleurs arrêts de la semaine au 11e après avoir eu des problèmes d’arbre.

Gavin Green, qui a terminé deuxième avec 27 sous la normale grâce à ses 64 de clôture, s’est à peine trompé d’un pied, mais il n’a rien pu faire pour arrêter Smith.

Après sa victoire, un Smith ému a déclaré : “C’est juste agréable d’avoir enfin obtenu cette deuxième victoire.

“Je suis vraiment content de ce que j’ai fait cette année.”

Tapio Pulkkanen était cinq coups plus loin derrière Green en troisième, un devant Eddie Pepperell, quatrième.

Le duo allemand Hurly Long et Sebastian Heisele étaient à égalité au cinquième rang avec moins de 19 ans, Heisele se dirigeant vers la retraite sur un sommet.

Tous ceux qui ont commencé la semaine dans le top 117 du classement ont réussi à y rester, malgré les meilleurs efforts de Renato Paratore, qui a manqué de garder sa carte d’une place malgré son époustouflant birdie de 58 pieds sur le dernier.