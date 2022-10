Masters du Portugal : Jordan Smith d’Angleterre et Gavin Green de Malaisie se partagent la tête à mi-parcours de l’événement DP World Tour | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants de la deuxième manche du Masters du Portugal à Vilamoura.

L’Anglais Jordan Smith siège aux côtés de Gavin Green en tête du classement à mi-parcours du Masters du Portugal après avoir enchaîné le 62 sans faute de jeudi avec un 67.

Le leader du jour au lendemain, Smith, a terminé son deuxième tour avec des oiselets consécutifs aux 17e et 18e pour se diriger vers le week-end sur 13 sous la normale au parcours de golf Dom Pedro Victoria.

Il a rejoint son compatriote matinal Green sur cette marque après que le Malaisien ait réussi sept birdies et un bogey solitaire lors de son deuxième tour 65.

L’Anglais Smith a enchaîné sa 62e journée d’ouverture sans faute avec un huitième de finale

Finn Tapio Pulkkanen et le Français Benjamin Hebert étaient à un tir en arrière à égalité pour la troisième place après avoir chacun suivi l’ouverture des 66 avec des 64 correspondants pour rester sans boguey après 36 trous, tandis que l’Anglais Eddie Pepperell était dans un groupe de quatre hommes sur 11 sous après cardant également un 64 vendredi.

Smith a lutté contre la maladie après avoir attrapé la grippe le week-end dernier, mais n’en a montré aucun signe sur le parcours.

Il a déclaré: “C’est toujours difficile après une manche comme celle-là hier.

“J’avais l’impression d’avoir frappé tout aussi bien, j’ai juste raté quelques greens de plus et je n’ai pas aussi bien putté, mais j’étais content de la façon dont j’ai terminé là-bas.”

Le Malaisien Gavin Green a égalisé le leader du jour au lendemain Jordan Smith au Masters du Portugal le deuxième jour

L’événement de cette semaine étant la dernière chance pour les joueurs de gagner des points pour conserver leurs privilèges de jeu sur le DP World Tour, plusieurs de ceux qui avaient besoin de faire la coupe afin de garder leurs espoirs en vie l’ont fait.

Parmi eux se trouvait l’Anglais David Horsey, qui est entré dans la semaine 123e du classement – six à la dérive de la marque magique de 117. Il a fait huit birdies et un bogey dans ses 64 pour se qualifier pour le week-end et rester avec une chance.

Regardez les Masters du Portugal tout au long de la semaine en direct sur Sports du ciel. La couverture en direct se poursuit samedi à partir de 13h Sky Sport Golf.