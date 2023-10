Masters de Shanghai : Sebastian Korda élimine le champion en titre Daniil Medvedev du Masters

Le champion en titre Daniil Medvedev a été éliminé du Masters de Shanghai dimanche après sa défaite choc 7-6 (10/8), 6-2 aux mains de Sebastian Korda, 26e.

Le Russe s’est effondré dans le deuxième set après que Korda ait remporté le premier sur un tie-break poussé au bord du gouffre pour terminer 7-6 (10/8).

Medvedev a ensuite pris trois jeux de retard dans le deuxième set, mais il semblait qu’il était sur le point de faire un retour avec une victoire éclatante dans le quatrième match.

Coupe du monde ICC : Calendrier | Résultats | Tableau des points | La plupart des courses | La plupart des guichets

Mais l’Américain a riposté et a remporté le match suivant, et Medvedev est devenu de plus en plus agité, gesticulant de frustration et faisant rebondir sa raquette sur le sol de colère.

Korda a fini par vaincre le numéro trois mondial en deux sets, terminant le deuxième 6-2.

« Je me sens bien, j’ai joué un match incroyable », a déclaré Korda, 23 ans, remerciant le public pour son enthousiasme.

Les échanges passionnants du match ont suscité des halètements et des exclamations de la part des spectateurs alors que les deux s’affrontaient.

« Nous avons joué un très bon bris d’égalité, vous savez, c’était des hauts et des bas depuis le début… Je suis heureux d’être du côté des gagnants ! » Korda a ajouté.

Medvedev avait déclaré au préalable que le match serait « intéressant » pour lui, faisant référence au fait que Korda l’avait battu lors de leur dernière rencontre.

À LIRE : Masters de Shanghai : Carlos Alcaraz et Daniil Medvedev démarrent en force au Masters de Shanghai

Le numéro neuf mondial Casper Ruud a poursuivi sa progression tout au long du tournoi avec une autre victoire en deux sets, cette fois contre l’Américain Christopher Eubanks.

Deux joueurs du top 20 ont quitté le tournoi au deuxième tour dimanche.

Le Britannique Cameron Norrie, 16e, a été battu par l’Américain JJ Wolf, 51e.

Et Lorenzo Sonego, 59e, a éliminé Frances Tiafoe, numéro 13 mondiale, 2-6, 6-2, 6-3.

Le champion de l’Open de Chine, Jannik Sinner, affronte l’Argentin Sebastian Baez lors de la séance du soir.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un fil d’agence de presse syndiqué – AFP)