Masters de Shanghai : Carlos Alcaraz et Daniil Medvedev démarrent en force au Masters de Shanghai

Carlos Alcaraz et Daniil Medvedev, têtes de série, ont pris un bon départ samedi au Masters de Shanghai, s’imposant tous deux en deux sets pour se qualifier pour le troisième tour.

L’Italien Jannik Sinner est également qualifié après avoir disputé un premier set intense – sauvant quatre points de set – contre l’Américain Marcos Giron.

Alcaraz a dominé son premier set contre Grégoire Barrere, 73e, en le remportant 6-2.

Mais le Français a regagné du terrain dans la seconde, envoyant Alcaraz, 20 ans, se précipiter d’un côté à l’autre du terrain.

Le numéro deux mondial a gardé son sang-froid et a pris l’avantage vers la fin du set, le terminant à 7-5.

« Il n’y a eu ni hauts ni bas dans mon jeu », a déclaré Alcaraz lorsqu’on lui a demandé ce qui lui avait le plus plu dans sa performance.

« Je suis resté tout le temps au même niveau. (Barrère) a augmenté son niveau, mais… mon niveau de concentration était tout le temps le même.

La régularité du jeu a peut-être préoccupé l’Espagnol après avoir déclaré qu’il était devenu « fou » lors de sa défaite face à Sinner à l’Open de Chine à Pékin cette semaine.

Cette défaite a porté un coup dur à son projet de réduire l’écart avec Novak Djokovic, absent, en tête du classement grâce à de solides performances en Chine.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était plus inquiet de rencontrer à nouveau Sinner ou Medvedev plus tard dans le tournoi, Alcaraz a ri.

« C’est une question difficile. Les deux», a-t-il déclaré.

« C’est effrayant de les affronter… mais j’aime ce genre de défi », a-t-il ajouté.

« Je veux jouer à mon meilleur niveau pour atteindre la finale et probablement les affronter. »

Medvedev, numéro trois mondial et champion en titre, a battu le Chilien Cristian Garin en deux sets 6-3, 6-3 pour passer facilement au troisième tour.

Garin a présenté une défense vaillante, avec plusieurs échanges âprement disputés provoquant des halètements dans la foule, mais finalement le joueur classé 98e a eu du mal à suivre le rythme implacable du Russe.

« (Il y a un) long tournoi à venir, avec beaucoup de joueurs forts, à partir de mon prochain match », a déclaré Medvedev à la fin.

« Mais l’objectif est bien sûr d’essayer de remporter une fois de plus ce magnifique trophée. »

Medvedev a remporté le titre en 2019, mais le tournoi a été annulé au cours des trois années suivantes en raison de la pandémie de Covid-19.

« Je suis vraiment heureux d’être de retour à Shanghai », a-t-il déclaré. « Honnêtement, je me sens bien et je veux rester ici le plus longtemps possible. »

Medvedev est populaire auprès des supporters chinois, une alchimie qui s’est manifestée lorsque le match en salle a été brièvement interrompu après qu’un papillon rouge et blanc ait distrait le Russe du service.

La foule a ri tandis qu’il jouait de sa surprise pour un effet comique, avant de remettre soigneusement l’insecte, qui s’était posé sur l’une de ses balles de tennis, sous de vifs applaudissements.

« J’ai un peu peur des insectes, mais je n’aime pas quand ils s’en prennent à moi », a déclaré Medvedev lors d’une conférence de presse qui a suivi, tout en ajoutant que c’était « parfait pour moi » en les entendant. étaient un symbole de chance en Chine.

Le Russe rejoue dimanche contre Sebastian Korda, 26e, qui l’a battu lors de leur dernière rencontre.

« Il était très dominant, d’une certaine manière, et c’est comme ça qu’il joue, donc ça va être intéressant pour moi », a déclaré Medvedev.

