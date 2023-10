Masters de Shanghai : Ben Shelton « surpris » se bat pour atteindre les huitièmes de finale

Ben Shelton, demi-finaliste de l’US Open, s’est battu mardi pour vaincre Jannik Sinner, sixième tête de série, et atteindre les huit derniers du Masters de Shanghai dans l’une des plus grandes victoires de sa jeune carrière.

La 19e tête de série est sortie d’un set décisif extrêmement serré pour se battre 2-6, 6-3, 7-6 (7/5) et affrontera son compatriote américain Sebastian Korda en quarts de finale.

Korda, 26e tête de série, a repoussé une riposte tardive de l’Argentin Francisco Cerundolo, 20e tête de série, pour se qualifier 7-5, 7-6 (8/6).

Shelton, qui a perdu contre Novak Djokovic lors du dernier carré à New York le mois dernier, a célébré sa désormais célèbre célébration « composée » avec un téléphone imaginaire pour marquer sa première participation aux quarts de finale d’un Masters.

« Je pense que mon niveau de robustesse et ma résilience sur le terrain m’ont un peu surpris », a déclaré Shelton, qui a eu 21 ans lundi.

Shelton a enduré un premier set torride contre Sinner en forme, résumé par sa double faute pour concéder le septième jeu d’une première strophe semée d’erreurs.

L’Italien Sinner, qui vient tout juste de remporter l’Open de Chine à Pékin, a remporté le premier set avec un smash bien placé.

Shelton était un homme changé dans la seconde, scellant le set avec un as et un rugissement, puis mettant immédiatement Sinner sous le bâton pour lancer le décideur.

Sinner, 22 ans, a survécu à l’assaut initial, sauvant cinq balles de break pour sceller un match qui a duré près de 10 minutes, et le set s’est accompagné d’un service pour forcer un tie-break.

Shelton a prévalu et une foule qui était à ses côtés lui a fait une sérénade en chantant joyeux anniversaire.

Shelton n’est devenu professionnel que l’année dernière et sa participation à l’Open d’Australie en janvier, où il a atteint les quarts de finale, était sa première fois hors des États-Unis.

Il est encore en train de s’habituer à l’attention qui accompagne son profil en pleine croissance.

« C’est quelque chose qui s’est produit assez rapidement et cela a été un choc pour moi », a déclaré Shelton, dont le père Bryan a atteint 55 ans en tant que joueur mondial et est maintenant son entraîneur.

À LIRE : Masters de Shanghai : Sebastian Korda élimine le champion en titre Daniil Medvedev du Masters

Un tournoi plein de chocs en a eu un autre pour commencer la journée lorsque Fabian Marozsan, 91e, a eu son propre cadeau d’anniversaire tardif en battant Casper Ruud, huitième tête de série.

Le Hongrois, non tête de série, a gagné 7-6 (7/3), 3-6, 6-4 et affrontera le Polonais Hubert Hurkacz, 16e tête de série.

Korda a éliminé Daniil Medvedev, deuxième tête de série, et Holger Rune, et Stefanos Tsitsipas, troisième et quatrième têtes de série, sont déjà éliminés.

Les bouleversements ont ouvert la voie à la tête de série Alcaraz, qui affrontera la 18e tête de série Grigor Dimitrov en huitièmes de finale mercredi.

Le numéro un mondial Djokovic n’est pas en Chine.

Coupe du Monde ICC : Calendrier | Résultats | Tableau des points | La plupart des courses | La plupart des guichets

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un fil d’agence de presse syndiqué – AFP)