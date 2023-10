Masters de Shanghai : Andrey Rublev écarte Dimitrov pour organiser la finale avec Hubert Hurkacz

Le fougueux Andrey Rublev a déclaré qu’il essayait de freiner son comportement « laid » après avoir battu Grigor Dimitrov au Masters de Shanghai samedi pour organiser une finale avec Hubert Hurkacz, un gros service.

Le Russe Rublev a battu Dimitrov 7-6 (9/7), 6-3 en demi-finale et n’a pas encore perdu un set à Shanghai alors qu’il se rapproche de sa deuxième couronne Masters 1000 de l’année.

Dans la première demi-finale, le Polonais Hurkacz, tête de série 16e, s’est frayé un chemin devant l’Américain Sebastian Korda 6-3, 6-4.

Rublev, le joueur le mieux classé du tournoi à sept ans au monde, a parfois fait preuve de colère et a été particulièrement contrarié par ce qui semblait être un drone au-dessus au début.

Il a également frappé le filet à plusieurs reprises à un moment donné et a ensuite déclaré à propos de ses explosions : « Cela ne m’aide pas du tout et ça a l’air vraiment moche.

« Certains matches, comme aujourd’hui, on se sent plus stressé et plus sous pression parce que c’est une demi-finale et on veut gagner, donc c’est difficile à contrôler. »

Le joueur de 25 ans s’est ressaisi pour sortir d’un trou à 0-40 dans le premier set pour finalement conserver son service à 3-3 dans un match de 10 minutes.

Rublev a ensuite sauté sur la première opportunité pour battre le Bulgare Dimitrov pour 6-5, pour ensuite être immédiatement repoussé par la 18e tête de série alors qu’il servait pour le set.

Le duo a échangé des coups de fond plus tonitruants lors du tie-break et tous deux ont gaspillé un point de set avant que Rublev ne scelle le set en 76 minutes lorsque Dimitrov a tiré un coup droit large.

Dimitrov, 32 ans, joue l’un des meilleurs tennis de sa carrière et s’est cassé au début du deuxième set, Rublev réagissant en frappant le filet à trois reprises avec sa raquette.

Mais Rublev, qui a remporté 14 titres, a récupéré le break pour 2-2, puis a répété l’astuce pour courir vers la victoire alors que Dimitrov s’essoufflait rapidement.

Rublev, qui a triomphé au Masters de Monte Carlo en avril, a déclaré que c’était « spécial » d’être en finale à Shanghai, mais il s’est senti désolé pour Dimitrov, battu, quelqu’un qu’il considère comme un ami.

« Après le match, je lui ai dit que j’étais vraiment désolé », a-t-il déclaré.

Plus tôt, Hurkacz avait réussi 14 as alors qu’il se précipitait vers la finale.

Korda, 26e tête de série, qui disputait sa première demi-finale du Masters, y était toujours confronté face à un barrage.

Le Polonais de 26 ans n’a pas fait face à une seule balle de break sur son puissant service et a conclu le dernier carré sur sa deuxième balle de match après 77 minutes.

« Seb est un adversaire très coriace et un excellent retourneur, vous devez donc bien jouer contre lui, sinon il finit par profiter de vos tirs », a déclaré Hurkacz, qui compte déjà six titres, dont celui du Masters de Miami en 2021.

Hurkacz, qui s’est qualifié pour les demi-finales avec le plus grand nombre d’as du tournoi, a déclaré que son service était « une chose importante pour moi ».

« C’est vraiment important de préparer le point avec le service et si je sers bien, cela met la pression sur l’adversaire et ils savent qu’ils doivent bien servir », a-t-il déclaré.

