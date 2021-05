Masters de Rome: Rafael Nadal retient Jannik Sinner tandis que Cam Norrie rate un rendez-vous avec Novak Djokovic | Nouvelles du tennis

Rafael Nadal a résisté au défi de l’adolescent italien Jannik Sinner au Masters de Rome

Rafael Nadal a résisté au défi de l’adolescente italienne Jannik Sinner pour atteindre les 16 derniers du Masters de Rome, alors que la Britannique Cam Norrie a raté un rendez-vous avec Novak Djokovic et Naomi Osaka a poursuivi ses difficultés sur terre battue.

Nadal a traversé une compétition serrée contre Sinner, 19 ans, un finaliste récent à Miami, pour l’emporter 7-6 6-4 à Rome.

Nadal, deuxième tête de série et n ° 3 mondial actuel, affrontera désormais la 13e tête de série Denis Shapovalov au troisième tour après la victoire 7-6 6-3 du Canadien sur un autre Italien en wildcard Stefano Travaglia.

Sinner a poussé Nadal en réclamant des pauses précoces dans les deux sets, mais le vétéran espagnol a riposté pour gagner en deux heures 10 minutes.

Non ensemencé Aslan Karatsev a poursuivi sa belle saison avec une superbe victoire 6-2 6-4 sur la troisième tête de série et son compatriote russe Daniil Medvedev.

C’était un autre cuir chevelu notable pour Karatsev, qui a battu le n ° 1 mondial Djokovic à Belgrade le mois dernier.

Quatrième graine Dominique Thiem a également eu peur avant de se mesurer au Hongrois Marton Fucsovics.

L’Autrichien a été éliminé à deux points de la première haie pour la troisième année consécutive dans la capitale italienne en perdant le premier set et a été emmené à un tie-break dans le deuxième.

Il a finalement trouvé son rythme pour marquer le tie-break et traverser le set final pour un succès 3-6 7-6 6-0.

Cinquième graine Stefanos Tsitsipas scié Marin Cilic 7-5 6-2 et Alexandre Zverev, sixième tête de série, a battu le qualificatif Hugo Dellien 6-2 6-2.

Cam Norrie a raté un rendez-vous avec Novak Djokovic

Norrie a raté une réunion avec Djokovic alors qu’il se retirait en deux sets pour Alejandro Davidovich Fokina.

Le joueur de 25 ans, qui a connu une belle saison jusqu’à présent avec 19 victoires à son actif, s’est incliné 6-2 6-3 à un joueur classé une place devant lui à 48 ans au monde.

Norrie était un peu en retard en arrivant sur Court Four à Rome et a mis du temps à s’installer, permettant à Davidovich Fokina de le porter à 15 lors de son premier match de service.

Norrie a riposté mais l’Espagnol a de nouveau cassé pour 4-2 et une double faute a mis fin tristement au premier set pour le n ° 2 britannique.

Davidovich Fokina a commis une double faute pour donner à Norrie une balle de break dans le troisième match du deuxième set, mais l’a ensuite sauvé avec effronterie avec un service sous les bras.

Norrie est resté avec son adversaire jusqu’à 3-4 quand un coup droit a coupé le filet et a flotté largement pour donner l’initiative à Davidovich Fokina.

Le joueur de 21 ans a réussi à conclure la victoire en une heure et 13 minutes et à organiser un affrontement au troisième tour avec Djokovic.

Naomi Osaka a poursuivi ses luttes sur la terre rouge alors qu’elle souffrait d’une sortie anticipée à Rome

La n ° 2 mondiale Naomi Osaka s’est également écrasée du tournoi, perdant 7-6 (7-2) 6-2 contre l’Américain Jessica Pegula.

Osaka, quatre fois vainqueur du Grand Chelem, a souvent eu des difficultés sur terre battue et sa défaite à Rome a fait suite à une défaite au deuxième tour à l’Open de Madrid plus tôt ce mois-ci.

L’ancienne championne de Roland-Garros Simona Halep a pris sa retraite de son match de deuxième tour contre Angélique Kerber blessé au mollet, faisant douter de sa participation à Roland Garros.

La troisième tête de série Halep menait 6-1 3-3 lorsqu’elle a montré de l’inconfort en essayant d’atteindre un premier service de son adversaire allemande.

Halep a massé son mollet gauche avant de clopiner jusqu’à son banc, où elle a reçu des soins d’un physiothérapeute.

Incapable de bouger, Halep a décidé de se retirer du match et avait besoin d’aide pour sortir du terrain, ce qui a fait douter qu’elle serait en forme à temps pour Roland-Garros, qui débutera le 30 mai.

Malheureusement, une échographie a révélé que j’avais une déchirure au mollet gauche. Je passerai une IRM demain pour comprendre la blessure plus en détail, mais pour le moment, nous ne sommes pas sûrs du temps de récupération. Je suis tellement déçu de terminer mon tournoi à Rome comme ça … pic.twitter.com/Fx58WWg796 – Simona Halep (@Simona_Halep) 12 mai 2021

Halep a écrit plus tard sur Twitter qu’une échographie avait révélé une déchirure dans son mollet gauche.

« Je passerai une IRM demain pour comprendre la blessure plus en détail, mais pour le moment, nous ne sommes pas sûrs du temps de récupération », a-t-elle déclaré.

« Je suis tellement déçu de terminer mon tournoi à Rome comme ça, mais je ferai tout ce que je peux pour soigner ma blessure et être de retour le plus tôt possible. »

Kerber affrontera ensuite un autre ancien vainqueur de Roland-Garros, Lettonie Jelena Ostapenko, en huitièmes de finale.

Classé au premier rang Ashleigh Barty et ancien champion Karolina Pliskova a remporté des victoires consécutives, tandis que Vera Zvonareva a éliminé Petra Kvitova, 11e tête de série, 6-4 3-6 6-4.

