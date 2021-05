Masters de Rome: Rafael Nadal prend sa revanche sur Alexander Zverev pour rester sur la bonne voie pour son 10e titre | Nouvelles du tennis

Rafael Nadal a remporté son premier match en quatre rencontres contre Alexander Zverev pour atteindre les demi-finales au Foro Italico

Rafael Nadal a réussi sa 75e demi-finale du Masters 1000 en prenant sa revanche sur Alexander Zverev pour rester sur la bonne voie pour son 10e titre à Rome.

L’Espagnol a eu besoin de près de trois heures et demie pour vaincre Denis Shapovalov au troisième tour jeudi, sauvant deux balles de match, et l’a brillamment soutenu avec une victoire 6-3 6-4 sur Zverev.

L’Allemand avait remporté ses trois dernières rencontres avec Nadal, y compris en quarts de finale de l’Open de Madrid la semaine dernière, mais voyait ses opportunités constamment étouffées.

Nadal a subi une lourde chute lors de son match contre Zverev

Dans un renversement de sa fortune contre Shapovalov, Nadal a pris une avance de 4-0 avant que Zverev ne prenne pied dans le match et resserre les choses.

Il y a eu un moment inquiétant pour Nadal quand il a attrapé son pied sur la ligne de service en glissant vers le ballon et est tombé lourdement, mais il a récupéré rapidement pour servir le set.

Le deuxième set a été l’un des meilleurs du tournoi, la paire s’engageant dans des rallyes époustouflants, mais une seule pause de service a finalement prouvé la différence puisque Nadal a sauvé les huit points de rupture qu’il a affrontés.

L’Espagnol affrontera le géant Reilly Opelka pour une place en finale

« Aujourd’hui, j’ai beaucoup mieux joué qu’hier », a déclaré la deuxième tête de série. « J’ai bien fait beaucoup de choses, en jouant beaucoup plus solide. Je pense que j’ai joué l’un des matchs les plus solides sur terre battue cette année contre un adversaire très coriace. C’est une belle victoire pour moi.

«Sous la pression, dans des moments difficiles où j’ai parfois perdu des points importants ces dernières semaines, aujourd’hui, hier, avant-hier aussi, j’ai bien réussi à bien gérer la pression, à mettre un ballon de plus.

« Je pense que mes mouvements se sont améliorés. Aujourd’hui a été une bonne journée. Je suis super content parce que, après la bataille d’hier, pouvoir être sur le terrain contre un joueur comme Sascha – il a aussi eu un match difficile. , mais il a plus de 10 ans de moins que moi.

« Je me souviens bien de la sensation sur le corps quand tu es plus jeune par rapport à aujourd’hui et la sensation est complètement différente. Et j’ai pu être en forme, être prête, et c’est quelque chose qui me donne confiance. »

Opelka – mesurant 6 pieds 11 pouces – jouera Nadal pour la première fois

Nadal affronte ensuite un adversaire surprise en américain Reilly Opelka, qui en est à sa première demi-finale du Masters après une victoire 7-5 7-6 (7-2) sur Federico Delbonis.

Opelka a déclaré: « Je suis vraiment content. Nous avons travaillé dur. J’ai fait quelques ajustements sur mon jeu. C’est agréable de les voir entrer en jeu. Rafa est brutal. Mais ce sera un bon test. Je n’ai jamais joué à Rafa. . «

Dans le tirage au sort féminin, tchèque Karolina Pliskova est venu d’un set pour vaincre l’ancienne championne de Roland-Garros Jelena Ostapenko 4-6 7-5 7-6 (7-1).

La neuvième graine prendra Petra Martic pour une place dans la finale de dimanche après que la Croate ait battu l’Américaine Jessica Pegula 7-5 6-4.

Martic, qui a travaillé avec la gagnante de Roland-Garros 2010, Francesca Schiavone, pense que l’Italienne a redonné confiance à son jeu.

Elle a déclaré: « De toute évidence, mon jeu a vraiment commencé à se rassembler, comme si les pièces étaient vraiment assemblées. Maintenant, cela ressemble à une image complète enfin, et je n’ai plus besoin de penser autant sur le terrain.

« Nous avons vraiment juste travaillé sur les bases, car une fois que je suis confiant par rapport à la ligne de fond, alors le jeu au filet va fonctionner, mon service va venir, les choses vont bien se passer. J’avais juste besoin de trouver mon jeu de base, et c’était ma force.

« J’ai vraiment l’impression d’avoir de plus en plus confiance en moi à chaque seconde que je passe sur le terrain. »

N’oubliez pas de nous suivre sur skysports.com/tennis, notre compte Twitter @skysportstennis & Sky Sports – en déplacement! Disponible en téléchargement maintenant sur – iPhone, iPad et Android