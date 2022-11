Masters de Paris : Novak Djokovic sur la bonne voie pour le septième titre I Le n°1 Carlos Alcaraz s’envole | Actualités Tennis

Novak Djokovic est à trois victoires d’un septième titre au Paris Masters après avoir battu Karen Khachanov 6-4 6-1 au troisième tour jeudi.

Après avoir devancé le premier set, Djokovic, sixième tête de série, a brisé le service de Khachanov à deux reprises dans le deuxième avant de convertir une quatrième balle de match au septième match pour sceller la victoire.

Le match était une répétition de la finale du Paris Masters 2018 – que Khachanov a remportée – et Djokovic a maintenant un dossier de 8-1 contre le Russe, avec quatre de ces victoires en 2022.

Le champion en titre Djokovic affrontera Lorenzo Musetti en quart de finale après que le finaliste de Roland Garros, Casper Ruud, a été évincé par l’Italien.

Musetti, 20 ans, a renvoyé 37 vainqueurs alors qu’il venait d’un set down pour éliminer le Norvégien Ruud, troisième tête de série, 4-6 6-4 6-4 et se qualifier pour son premier quart de finale de l’ATP Masters 1000.

“Il (Ruud) jouait très bien et j’ai dû jouer mon meilleur tennis pour le battre. Je suis vraiment heureux que tout le travail que je fais continue de m’améliorer. Je suis vraiment fier de cette victoire”, a déclaré Musetti.

Ailleurs, le numéro 1 mondial Carlos Alcaraz a balayé Grigor Dimitrov 6-1 6-3 pour réserver sa place en quart de finale.

La tête de série Alcaraz a dominé dès le départ et n’a perdu que deux points au service dans le premier set avant de repousser un deuxième set du Bulgare Dimitrov pour clôturer le match en une heure et 12 minutes.

“Le niveau (de Grigor) n’est pas du tout le niveau que vous avez vu aujourd’hui, mais j’ai très bien joué”, a déclaré Alcaraz, qui vise un troisième titre ATP Masters 1000 cette saison.

“À la fin du deuxième set, c’était plus difficile pour moi, il est revenu, il a élevé le niveau et évidemment c’était difficile. Il a eu la chance de monter dans le deuxième set, je devais rester calme à ce moment-là et montrer mon mieux pour ne pas lui permettre de monter.”

du Danemark Holger Rune a également avancé après que le joueur de 19 ans a battu la septième tête de série Andrey Rublev 6-4 7-5, tandis que le Canada Félix Auger-Aliassime a gardé le cap pour un cinquième titre de l’année avec une démolition 6-1 6-3 du vétéran français Gilles Simon, qui a mis un terme à sa carrière professionnelle.

Les Russes Rublev et Auger-Aliassime avaient obtenu leur place pour les finales ATP de fin de saison à Turin mercredi.