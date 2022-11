Masters de Paris: Novak Djokovic passe en demi-finale mais Carlos Alcaraz est contraint à l’abandon | Actualité Tennis

Novak Djokovic a obtenu une place en demi-finale au Masters de Paris avec une victoire 6-0 6-3 sur Lorenzo Muesetti.

Djokovic, sixième tête de série, a fait un travail léger sur le jeune italien Musetti et rencontrera ensuite Stefanos Tsitsipas ou Tommy Paul, qui joueront plus tard vendredi.

Six fois vainqueur à Paris, Djokovic n’a perdu que huit points dans le premier set avant de surmonter une brève oscillation dans le second, lorsqu’il est tombé en panne, pour gagner facilement.

Image:

Carlos Alcaraz a abandonné 1-3 lors du tie-break de son quart de finale contre Holger Rune





Le numéro 1 mondial Carlos Alcaraz s’est retiré de son quart de finale avec Dane Holger Rune de façon abrupte.

Rune a surclassé Alcaraz au service pour remporter le premier set 6-3 et a tenu bon dans le second lorsque l’Espagnol a augmenté son niveau avant de retirer quatre points dans le tie-break, après avoir reçu un traitement médical pour une tension abdominale à 6-5.

Alcaraz aura neuf jours pour se remettre de la finale de l’ATP à Turin, où il devrait faire ses débuts.

“J’ai trouvé que c’était un grand match. [It’s] pas de chance pour lui”, a déclaré Rune, qui menait 6-3 6-6 (3-1) avant qu’Alcaraz ne se retire, permettant au joueur de 19 ans de se rendre à un rendez-vous avec Félix Auger-Aliassime.

Image:

Félix Auger-Aliassime a poursuivi sa fantastique série de victoires





Le Canadien a prolongé sa série de victoires à 16 matchs après une confortable victoire de 6-1 6-4 sur Frances Tiafoe.

Auger-Aliassime, qui vise son quatrième titre consécutif après des triomphes à Florence, Anvers et Bâle, a remporté 27 victoires en salle en 2022 alors qu’il se qualifiait pour sa deuxième demi-finale du Masters 1000.

“Je me sens de mieux en mieux”, a déclaré Auger-Aliassime. “Bien sûr qu’en ce moment, je joue bien et je me sens bien, mais je vois des choses que je peux encore faire mieux et encore améliorer pour être en mesure de dominer le match.”