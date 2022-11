Masters de Paris : Novak Djokovic atteint les huitièmes de finale dans la capitale française où Holger Rune vous attend | Actualités Tennis

Novak Djokovic a enregistré une 650e victoire sur un court dur de sa carrière pour atteindre sa huitième finale du Masters de Paris où le jeune Dane Holger Rune l’attend.

Djokovic est maintenant à une victoire d’un septième titre dans la capitale française après avoir battu Stefanos Tsitsipas pour atteindre la finale.

Djokovic a lâché un set pour la première fois cette semaine contre le numéro 5 mondial grec.

Mais le Serbe a tout de même prolongé sa séquence de victoires contre Tsitsipas à huit matches avec une victoire 6-2 3-6 7-6 (7-4).

“C’est très agréable, évidemment, de gagner des matchs comme celui-ci contre l’un des meilleurs joueurs du monde”, a déclaré Djokovic après la victoire.

“Je pense que j’ai très bien commencé le match, encore une fois, une belle frappe comme hier dans les quarts. J’ai eu des occasions au début de la seconde, je n’ai pas cassé son service. L’élan a changé, la foule s’y est mise. Je pense qu’il élevé son niveau de tennis.

Djokovic triomphera-t-il à nouveau à Paris Bercy ? Djokovic affrontera ensuite Holger Rune lors de sa 56e finale record de l’ATP Masters 1000 alors qu’il cherche à remporter son troisième titre parisien en autant d’apparitions après des triomphes en 2019 et 2021.

Il a ajouté: “Nous sommes entrés – tous les deux – dans une bataille égale jusqu’au dernier point, jusqu’au dernier coup. Des points incroyables vers la fin. Je suis vraiment très heureux de relever ce défi. “

Djokovic affrontera l’adolescent danois non classé Holger Rune, qui a été un vainqueur étonnamment confortable 6-4 6-2 contre la huitième tête de série canadienne en forme Felix Auger-Aliassime, lors de la finale de dimanche.

Alcaraz manquera les finales ATP et la Coupe Davis en raison d’une blessure à l’abdomen

Image:

L’Espagnol Carlos Alcaraz manquera les finales ATP et la Coupe Davis en raison d’une blessure





Pendant ce temps, le n ° 1 mondial Carlos Alcaraz a annoncé qu’il manquera les finales de l’ATP et la Coupe Davis en raison d’une blessure.

Le champion de l’US Open, 19 ans, s’est retiré de son quart de finale contre Rune à Paris avec un problème abdominal et a maintenant mis fin prématurément à sa saison stellaire.

Il a écrit sur Twitter : “Après mon abandon hier et après avoir été évalué par mon équipe médicale, voici malheureusement le résultat de ma blessure : une déchirure du muscle oblique interne de la paroi abdominale gauche avec un temps de récupération estimé à six semaines.

“Malheureusement, je ne participerai pas à la finale de l’ATP ni à la finale de la Coupe Davis. C’est difficile et douloureux pour moi de manquer ces deux événements, qui sont si importants pour moi, mais tout ce que je peux faire, c’est être positif et me concentrer sur ma récupération. Merci pour votre soutien!”