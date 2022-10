Masters de Paris: Andy Murray tombe face au joker Gilles Simon alors que Cameron Norrie prend un bon départ | Actualité Tennis

Andy Murray a été étourdi par Gilles Simon au premier tour du Masters de Paris.

Le joueur de 35 ans avait le dessus pour commencer la soirée et semblait prêt pour une victoire directe après avoir remporté le premier set, mais le Français Simon a organisé un retour, se ralliant à un déficit de 5-3 et remportant quatre matchs de suite pour réclamer la seconde.

Et le vétéran Simon, qui devrait prendre sa retraite après ce tournoi, a pris le dernier set pour maintenir sa carrière en vie pendant au moins un match de plus, remportant 4-6 7-5 6-3.

Murray a brisé le service de Simon lors du deuxième match avant de se retrouver mené 40-0 lors du troisième match. Pourtant, il s’est rapidement regroupé, tournant un coup droit serré sur la touche et sauvant trois balles de break pour étendre son avantage.

Simon a réduit le déficit, permettant à Murray d’aimer faire 4-2, mais l’Ecossais a répondu en nature car le Français n’a pas pu marquer de points dans le septième match.

C’était 5-3 lorsque Murray a commencé à vibrer devant la foule locale, faisant une double faute pour la troisième fois dans le set pour ouvrir le match pour Simon, qui en a profité pleinement et a réussi son premier break du match.

Simon a repoussé le premier point de set avec un smash et a tenté le même coup pour éviter le deuxième mais l’a maîtrisé pour donner à Murray le set et un autre break.

Murray était visiblement frustré, frappant sa raquette au sol quand, à 1-1 en seconde, son coup droit toucha le filet. Encore une fois, Simon a profité de l’erreur pour briser le service de l’Écossais, mais Murray a immédiatement récupéré le break pour égaliser le set avant de prendre les devants.

Et c’est Murray qui a eu le dessus à la fin d’un échange de 24 tirs, d’abord avec un tir par-dessus l’épaule puis un coup droit bien placé depuis la ligne de fond, bien que le Français ait finalement égalisé les choses à trois matchs chacun.

Image:

Gilles Simon a riposté pour vaincre Andy Murray à Paris





Murray a remporté le prochain et a obtenu un point de rupture critique pour porter le score à 5-3 avant que Simon ne se brise. Le match a alors commencé à basculer en faveur du Français, Simon faisant 5-5 et enchaînant une course sans réponse de 10 points en route pour briser Murray pour la quatrième fois, puis remportant rapidement le set sous le rugissement de la foule parisienne.

Ces fans semblaient commencer à se mettre sous la peau de Murray alors que Simon gagnait le premier break du dernier set pour le porter à 2-1 et ce qui avait autrefois ressemblé à une victoire potentielle en deux sets pour Murray s’est transformé en une bataille acharnée.

Et à la fin, pour seulement la troisième fois en 19 rencontres, Simon a prévalu et continuera de jouer, devant une foule locale ravie.

Norrie décroche la deuxième place

Image:

Cameron Norrie a été clinique dans sa performance pour battre Miomir Kecmanovic





Cameron Norrie a bien démarré sa campagne avec une victoire sur le Serbe Miomir Kecmanovic.

Le n ° 1 britannique, tête de série 12e dans la capitale française, a été clinique dans une victoire 6-2 6-4 et affrontera ensuite Borna Coric ou Corentin Moutet.

Norrie a été particulièrement impressionnant au service, ne perdant qu’un point derrière sa propre livraison dans le deuxième set et ne faisant pas face à un point de rupture pendant le match.

Norrie a vu ses chances de se qualifier pour la finale de l’ATP se terminer par une course décevante depuis l’US Open, mais une bonne semaine ici pourrait encore lui valoir une place en tant que remplaçant.

Autre part, Taylor Fritz a battu un Alejandro Davidovich Fokina résilient 7-5 6-2 victoire en 90 minutes sur Court Central, tandis que Marc-Andrea Huesler a poursuivi sa course de forme avec une victoire 6-2 6-3 sur la 11e tête de série Jannik Sinner.

“Pour l’instant, je me concentre uniquement sur le fait de jouer moi-même dans le tournoi”, a déclaré Fritz. “J’ai l’impression qu’à chaque fois cette année que j’ai gagné quelques matchs dans un tournoi, j’ai bien fait. Je vais donc essayer de me concentrer sur ces premiers tours.”

Champion en titre Novak Djokovicnuméro 1 mondial Carlos Alcaraz, Rafa Nadal et Daniel Medvedev font partie des principales têtes de série qui ont reçu un laissez-passer pour le deuxième tour.