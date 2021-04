Neal Skupski et Dan Evans ont perdu en finale du double du Monte Carlo Masters

Le couple britannique Neal Skupski et Dan Evans a subi une deuxième défaite finale successive face à Mate Pavic et Nikola Mektic alors qu’ils perdaient au Monte Carlo Masters.

Skupski et Evans espéraient faire mieux qu’ils ne l’avaient fait à l’Open de Miami plus tôt ce mois-ci, mais se sont battus contre les mêmes adversaires lors d’un tie-break du championnat, perdant 6-3 4-6 10-7 à Monaco.

Il n’y avait pas grand-chose dedans à aucun moment, les deux équipes prenant des pauses de service à des moments clés et même le tie-break décisif était également équilibré à 7-7.

Mais l’équipe entièrement croate a remporté quatre points successifs pour remporter le titre.

Evans a bouleversé Dusan Lajovic, Hubert Hurkacz, Novak Djokovic et David Goffin pour atteindre les quatre derniers à un Masters 1000 pour la première fois

Ce fut encore une semaine productive pour Evans, qui s’est également qualifié pour la demi-finale du simple.

Evans a un calendrier chargé sur terre battue, qui se poursuivra la semaine prochaine à Barcelone, et il espère que son succès sur le terrain rouge pourra également l’aider sur son gazon préféré.

Il a déclaré: « Je me suis bien préparé. Je me suis donné la meilleure chance. C’est ce que je vais faire pour le reste de la saison.

« Je pense que sur terre battue, je pourrais en apporter une partie sur l’herbe. Peut-être qu’au Grand Chelem, sur le dur, j’ai mis un peu trop de pression [on myself], qui cherche vraiment à gagner.

« Plutôt que, quand je sors sur terre battue, je suis plus concentré sur mon jeu et j’essaie de bien faire les choses, puis le résultat vient. Il y a des choses à affronter peut-être sur l’herbe et le dur de cette semaine définitivement. »

Stefanos Tsitsipas a remporté son premier titre en Masters 1000 avec une victoire à Monte Carlo

Monde n ° 5 Stefanos Tsitsipas a remporté son premier titre de Masters avec une victoire 6-3 6-3 sur Andrey Rublev en finale du simple.

Le Grec, qui n’a pas perdu un seul set tout au long de la semaine, a triomphé en 71 minutes lors de sa troisième finale à ce niveau.

Tsitsipas a pris une main ferme sur la procédure avec des pauses précoces dans les deux sets et n’a pas laissé Rublev revenir dans la compétition.

« J’ai passé une semaine incroyable à Monte Carlo », a déclaré Tsitsipas.

« Je ne peux pas décrire mes sentiments pour le moment. Je suis submergé par tant d’émotions différentes. Je le considérerais comme le [best] semaine de ma vie jusqu’à présent. «

Astra Sharma a scellé un superbe retour pour voir la tête de série Ons Jabeur et remporter son premier titre en simple WTA au MUSC Health Women’s Open à Charleston.

La n ° 165 mondiale australienne a été surclassée dans le premier set par son adversaire tunisienne mais s’est ralliée pour remporter une victoire inattendue 2-6 7-5 6-1.

« En sortir avec une victoire, c’est vraiment inattendu, c’est incroyable pour moi, je n’ai pas de mots », a déclaré Sharma à la presse après sa victoire. « Je n’ai pas vraiment gagné, je suis tellement heureux. »

Jabeur avait commencé avec style alors qu’elle prenait une avance de 5-1 et terminait le premier set sans avoir fait face à une balle de break.

Mais Sharma, 23 ans, a profité de sa première occasion dans le deuxième set pour prendre une avance de 3-1, et malgré son retour, l’opprimé a de nouveau cassé lorsqu’il importait d’égaliser le match à un set.

Le changement d’élan a été mis en évidence dans un dernier set que Sharma a dominé, passant d’un échange précoce de pauses à l’autre dans le reste du set et scellant une formidable victoire au titre d’ouverture.

