Masters de Cincinnati : Venus Williams surprend Veroninka Kudermetova

Venus Williams a marqué deux sets consécutifs contre la 16e tête de série Veroninka Kudermetova à l’Open ATP/WTA de Cincinnati lundi, remportant sa première victoire contre une joueuse du top 20 en quatre ans.

Le vétéran américain de 43 ans, qui a obtenu une wild card pour le tournoi de cette semaine, s’est superbement rallié pour éliminer Kudermetova 6-4, 7-5.

Le septuple champion du Grand Chelem en simple, dont la carrière s’étend sur quatre décennies différentes, a fait preuve d’un grand cœur pour se remettre de 4-1 dans le premier set avant de renverser un déficit de 5-1 dans le second pour sceller la victoire.

« J’adore ce jeu, c’est ce que je fais », a déclaré Williams dans des remarques sur le terrain après sa victoire contre la numéro 14 mondiale russe.

« Les dernières années ont été difficiles en termes de blessures », a ajouté Williams.

« Je veux pouvoir être ici et être fort, et être moi-même et c’est important pour moi, et j’essaie d’y arriver. »

Williams, demi-finaliste à Cincinnati en 2012, a vu son match interrompu par la pluie avant de remporter sa victoire.

Dans les autres matchs féminins de lundi, la championne de l’US Open 2017, Sloane Stephens, a marqué sa 12e apparition avec une défaite 7-5, 6-2 contre l’Italienne Elisabetta Cocciaretto.

« Cette série (d’été) jusqu’à présent a été difficile. DC, il y avait de la pluie. La semaine dernière, il pleuvait à Montréal. Cette semaine encore, pluie », a déclaré Stephens.

Dans le tableau masculin, Felix Auger-Aliassime a remporté une bataille de concurrents de retour sur blessure, gardant l’ancien finaliste de Wimbledon Matteo Berrettini sans victoire sur le Tour depuis mars avec une victoire 4-6, 6-2, 6-3.

Auger-Aliassime, 12e tête de série, a raté son tournoi des maîtres à domicile la semaine dernière à Toronto, sa récupération n’étant pas encore terminée.

Victory a mis fin à une séquence de cinq défaites consécutives jusqu’à la semaine précédant Roland Garros en mai.

Le Finlandais Emil Ruusuvuori a battu Corentin Moutet 6-4, 6-2.

La tête de série Carlos Alcaraz ouvrira mercredi après un laissez-passer contre Jordan Thompson, qui a éliminé le finaliste de 2013 John Isner 7-6 (7/5), 7-6 (7/2).

