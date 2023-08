Masters de Cincinnati : Coco Gauff et Karolina Muchova se fâchent pour préparer la finale

Coco Gauff et Karolina Muchova ont marqué des victoires bouleversées samedi pour aligner l’affrontement pour le titre WTA de Cincinnati lors de la première finale de niveau Masters pour les deux.

Gauff a renversé le numéro un mondial Iga Swiatek 7-6 (7/2), 3-6, 6-4, tandis que Muchova a assommé la championne en titre de l’Open d’Australie Aryna Sabalenka 6-7 (4/7), 6-3, 6-2.

Gauff, 19 ans, classée septième au monde, a lancé un mauvais sort tout au long de sa carrière contre Swiatek, remportant sa première victoire après sept défaites contre la puissance polonaise en un peu moins de trois heures après quatre balles de match.

« Je savais que la jouer allait être difficile », a déclaré Gauff. « J’ai vraiment saisi mes opportunités quand je les ai eues et j’ai vraiment combattu chaque point.

« J’étais un peu négatif dans la seconde mais je l’ai récupéré et je me disais : ‘Tu es un guerrier et tu peux le faire.' »

Swiatek, championne en titre de l’US Open et de l’Open de France, n’avait pas perdu un set en balayant ses matchs précédents contre Gauff.

« Il y a des choses sur lesquelles je veux travailler, c’est toujours comme ça quand on perd », a déclaré Swiatek.

« Globalement, aujourd’hui, je me suis battu jusqu’à la fin. C’est quelque chose dont je devrais être fier.

« Bien sûr, je voudrais que le résultat soit différent. Coco est une excellente joueuse, donc je suppose qu’elle méritait (la victoire) plus. »

Au moins, la défaite donne à Swiatek un peu de repos supplémentaire avant la défense de son titre à l’US Open, qui commence dans une semaine à partir de lundi.

« Je dirais que mon réservoir de carburant est assez vide », a déclaré Swiatek. « Honnêtement, je ne vais même pas regretter (rien) parce que je suis heureux d’avoir des jours de congé maintenant. »

Gauff est le premier adolescent à atteindre la finale de Cincinnati depuis Vera Zvonareva en 2004.

« J’ai essayé de servir aussi fort que possible sur les balles de match », a déclaré Gauff. « Elle est numéro un au monde – vous devez vous concentrer sur votre côté du terrain. »

Elle a dit que son jeu était plus fort que lors des tours précédents.

« Je jouais un peu mieux aujourd’hui », a-t-elle déclaré. « C’était agréable de jouer devant un public américain, même s’il y avait des drapeaux polonais dans les tribunes. »

Le triomphe de Gauff était sa 11e victoire en carrière contre un adversaire parmi les 10 premiers. Elle a battu Marketa Vondrousova, 10e au classement de Wimbledon, la semaine dernière à Montréal.

Swiatek avait battu Gauff deux fois cette saison, à Dubaï et à Roland Garros.

« Je disais juste: » Je suis Coco Gauff et je peux le faire « », a déclaré l’adolescente. « La jouer, vous devez tout donner et je l’ai senti dès le moment où je suis entré sur le terrain, que je n’allait pas perdre ce match aujourd’hui, même lorsque les moments devenaient difficiles. « Et j’avais raison. »

‘pur combat’

Gauff a obtenu une satisfaction précoce en remportant son tout premier set contre Swiatek avec un premier match qui a duré 67 minutes.

Le set comportait quatre pauses consécutives à mi-parcours, Gauff réussissant à le faire entrer dans un bris d’égalité.

L’Américaine a pris une avance de 4-0 et a converti le premier de ses quatre points de set alors que Swiatek envoyait un long retour.

Mais la tête de série a répondu rapidement, brisant pour 2-1 et à nouveau dans le dernier match pour égaliser le match à un set chacun.

Dans le troisième, Gauff a pris les devants avec une pause de 4-3 et a finalement remporté la victoire alors que Swiatek a volé large sur la quatrième balle de match de son adversaire.

Muchova a répété sa victoire bouleversée sur la numéro deux mondiale Sabalenka lors des demi-finales de Roland-Garros en juin.

La paire a partagé les deux premiers sets sur près de deux heures, Muchova l’ouvrant dans le troisième avec deux pauses de son adversaire frustré.

Muchova atteindra le top 10 pour la première fois grâce à sa performance cette semaine.

« C’est incroyable, c’était vraiment une bataille extrêmement difficile », a déclaré la Tchèque.

« Je ne sais pas comment j’ai gagné, mais je suis content de l’avoir fait.

« Je suis ravi d’être en finale, j’espère que certains fans m’encourageront même si je joue contre Coco. »

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – AFP)