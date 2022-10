Masters d’Andalousie : Matt Fitzpatrick prend la tête mais promet une “approche agressive” à Valderrama | Nouvelles du golf

Le champion en titre d’Andalucia Masters, Matt Fitzpatrick, est à huit coups de retard sur la tête après le premier tour

Le champion de l’US Open, Matt Fitzpatrick, a promis de risquer une approche plus agressive après un mauvais départ dans la défense de son titre Andalucia Masters.

Fitzpatrick a remporté son septième titre du DP World Tour à Valderrama l’année dernière, mais a eu du mal à une ouverture de trois sur la normale 74 jeudi pour mentir huit coups sur une égalité à cinq pour la tête et quatre derrière le jeune frère Alex.

L’Anglais David Horsey détient une part de la tête après une ouverture de 66 qui comprenait sept oiselets et un double bogey.

L’Anglais David Horsey est à égalité en tête en Espagne

“J’ai juste eu l’impression d’avoir reçu Valderrama-ed aujourd’hui”, a déclaré Fitzpatrick Sports du ciel.

“J’ai compté là-bas sur Billy (Foster, son cadet) sur le dernier que j’ai eu six coups de départ où j’ai dû jouer sur le côté, joué ceux en quatre et un bogey doux sur le dernier pour tirer trois sur.

“En dehors de ceux-là, j’ai joué assez solidement, mais c’est comme ça qu’est le terrain de golf; frappez-le aux mauvais endroits et vous n’avez pas de coup.”

Fitzpatrick considère toujours Valderrama comme un “grand parcours de golf” et pense que la patience restera la clé pour les joueurs en lice, mais a ajouté : “C’est un peu différent pour moi maintenant.

“Je suis un peu en retard sur la balle huit, donc je dois en tirer une basse demain (vendredi) pour revenir dans la course. Il y aura probablement un peu moins de patience et un jeu un peu plus agressif pour essayer de rattraper un score.

“Ce n’est pas vraiment un parcours de golf sur lequel vous pouvez pousser ; il y a quelques trous où vous pouvez être un peu plus agressif, mais dans l’ensemble, vous devez tracer votre chemin, mais quand vous avez besoin de birdies, vous devez essaie de faire quelque chose.”

Le jeune frère de Fitzpatrick, Alex, est à quatre coups de la tête

Horsey détient une part de la tête après une ouverture de 66, avec le finaliste de l’an dernier Min Woo Lee, Jazz Janewattananond, Pep Angles et Soren Kjeldsen également cinq sous.

“J’ai bien joué”, a déclaré Horsey. “Si vous êtes dans le fairway, il y a beaucoup de chances là-bas.

“Le temps était plutôt clément ce matin, des conditions douces et pas de vent – c’est un rêve pour le golf professionnel. Vous le voyez partout dans le monde, des gars qui lancent des fléchettes sur des quilles et ça colle.

“Valderrama a lancé le sept, mon 16e trou, avec le double bogey. Cela m’a un peu mordu mais j’aurais pris ce score au début de la journée.”

L’Ecossais Robert MacIntyre, qui a remporté l’Open d’Italie le mois dernier, est à un coup de la tête aux côtés de l’Espagnol Adrian Otaegui.

Alex Fitzpatrick, qui est devenu professionnel plus tôt cette saison, a détenu une part précoce de la tête après trois oiselets lors de ses six premiers trous, mais a finalement dû se contenter d’un 70 sous la normale.