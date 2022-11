Masters concède la course au Sénat, Hobbs célèbre la victoire du gouverneur

PHOENIX (AP) – Le républicain Blake Masters a appelé mardi le sénateur démocrate Mark Kelly à concéder la course au Sénat de l’Arizona, rejoignant d’autres républicains vaincus à travers le pays qui ont mis en doute les élections de 2020 mais ont quand même reconnu leur propre défaite.

Kari Lake, le candidat républicain au poste de gouverneur, n’avait cependant pas cédé un jour après que l’Associated Press ait appelé la course pour la démocrate Katie Hobbs.

“Il y avait évidemment beaucoup de problèmes avec cette élection, mais il n’y a pas de voie à suivre”, a écrit Masters dans un communiqué qu’il a publié sur Twitter. Il n’a pas précisé les problèmes, mais s’est déjà plaint de longues files d’attente dans les bureaux de vote et d’un problème avec les imprimantes de bulletins de vote dans environ un tiers des centres de vote du comté de Maricopa, qui comprend le métro Phoenix.

Masters a déclaré que “les républicains sont les outsiders maintenant”, affirmant qu’il avait attiré des millions de dollars dans les dépenses de l’opposition en s’opposant aux démocrates, aux médias, aux grandes entreprises technologiques et aux “entreprises réveillées”. Les républicains doivent repenser leur façon de mener des campagnes, a-t-il déclaré.

Les démocrates contrôlent désormais les deux sièges du Sénat américain de l’Arizona et le bureau du gouverneur pour la première fois depuis 1950. Un démocrate a également été élu secrétaire d’État cette année et la course au poste de procureur général était extrêmement serrée.

Les républicains qui ont perdu leurs courses dans d’autres États ont généralement reconnu leur défaite, y compris Doug Mastriano, un négationniste éminent qui a perdu la course au poste de gouverneur de Pennsylvanie. Mais en Arizona, la maîtrise est une exception parmi les candidats à l’échelle de l’État. Mark Finchem, qui a perdu la course au secrétaire d’État face au démocrate Adrian Fontes, a passé des jours à diffuser des mèmes Q-Anon et des théories du complot alléguant que le concours lui avait été volé.

Lake a dit peu de choses en public à part un tweet d’une phrase lundi soir: “Les Arizonans savent BS quand ils le voient.”

Son équipe de campagne et le Parti républicain de l’Arizona ont poussé les personnes qui ont voté par correspondance à vérifier que leur bulletin de vote a été accepté. Les électeurs par courrier dont les bulletins de vote sont signalés pour des problèmes ont jusqu’à mercredi en fin de journée pour résoudre le problème. Ils ont également cherché à recueillir des témoignages de personnes qui disent avoir rencontré des problèmes pour voter en personne le jour du scrutin, ce qui pourrait être utilisé dans un procès.

“Lors de cette élection, les Arizonans ont choisi de résoudre nos problèmes plutôt que les théories du complot”, a déclaré Hobbs à ses partisans dans un discours de victoire lundi. “Nous avons choisi la raison plutôt que le chaos et nous avons choisi l’unité plutôt que la division. Nous avons choisi un meilleur Arizona. Et nous avons choisi la démocratie.

Mais elle a déclaré que le travail de sauvegarde de la démocratie se poursuit. Hobbs s’est bâti une réputation de fervent défenseur de l’élection de l’Arizona alors que l’ancien président Donald Trump et ses partisans ont répandu de fausses allégations de fraude en 2020 et que les républicains du Sénat de l’État ont supervisé un audit partisan sans précédent du décompte des voix.

Lake a mis en doute les élections de 2020 et a refusé avant les élections de s’engager à accepter les résultats si elle perdait.

Le gouverneur républicain sortant Doug Ducey a appelé pour féliciter Hobbs d’Orlando, en Floride, où se réunit l’Association des gouverneurs républicains, a déclaré le porte-parole CJ Karamargin. Ducey est coprésident du groupe chargé de collecter des fonds et de recruter des candidats pour aider le GOP à remporter des courses pour le poste de gouverneur. La RGA a dépensé plus de 10 millions de dollars en publicités télévisées attaquant Hobbs.

Lorsqu’elle prendra ses fonctions en janvier, Hobbs sera le premier gouverneur démocrate de l’Arizona depuis que Janet Napolitano a démissionné pour rejoindre l’administration de Barack Obama en 2009. Elle travaillera probablement avec une législature contrôlée par les républicains, et elle s’est engagée lundi à garder sa porte ouverte aux membres des deux des soirées.

“Mais pour ceux d’entre vous qui préfèrent faire obstruction, répandre la désinformation et continuer à poursuivre un programme extrême déconnecté de cet État, prenez note des résultats de cette élection”, a déclaré Hobbs.

Jonathan J. Cooper, Associated Press