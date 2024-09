Masters : Après une récupération en montagnes russes, Jani Hakanpaa est convaincu qu’il peut aider les Maple Leafs de Toronto

Le tournoi annuel de golf caritatif Leafs & Legends a eu lieu lundi au RattleSnake Point Golf Club à Milton, en Ontario.

Jani Hakanpää n’a pas rejoint ses coéquipiers des Maple Leafs de Toronto sur le terrain de golf lundi.

« Mon jeu de golf est vraiment mauvais », a déclaré le nouveau joueur des Maple Leafs en riant. « C’est donc le plus gros problème, pour être honnête. »

Mais il y avait une autre raison de se détendre. Hakanpää a passé l’intersaison à se remettre d’une blessure au genou.

« C’est un peu comme des montagnes russes, presque », a déclaré Hakanpää à propos du processus de rétablissement. « Il y a des bons jours, des mauvais jours, mais je pense que la confiance sous-jacente va se renforcer. [get better] finalement, a toujours été là.

Lors d’une conférence téléphonique sur Zoom avec des journalistes le 1er juillet, le directeur général des Leafs, Brad Treliving, a indiqué que l’équipe prévoyait de signer Hakanpää. Chris Johnston, de TSN Hockey Insider, a rapporté qu’il s’agissait d’un contrat de deux ans. Mais le contrat n’a pas été enregistré et au fil des jours, des semaines et des mois, les questions sur la santé de Hakanpää se sont intensifiées.

Lorsque l’accord a finalement été annoncé la semaine dernière, il s’agissait d’un contrat d’un an d’une valeur de 1,47 million de dollars.

« Dans mon esprit, c’était clair que je reviendrai », a déclaré le défenseur de 6 pieds 7 pouces et 222 livres lors de sa première disponibilité médiatique depuis sa signature. « L’équipe que j’avais autour de moi en Finlande avait la même opinion. C’était la clé, juste d’avoir des gens autour de moi qui me faisaient confiance également. »

Hakanpää a visité Toronto pendant l’été et le personnel de performance des Leafs s’est rendu plusieurs fois en Finlande pour surveiller sa rééducation.

Treliving a récemment décrit la situation de Hakanpää comme « un projet estival complet » tout en notant qu’il y a toujours un risque à recruter un joueur qui revient d’une blessure. La grande recrue de l’équipe en défense l’an dernier, John Klingberg, n’a joué que 14 matchs avant qu’un problème de hanche préexistant ne nécessite une opération chirurgicale mettant fin à la saison.

Treliving a exprimé sa confiance dans la capacité de Hakanpää à revenir en forme lors d’une séance médiatique la semaine dernière.

« Il a beaucoup travaillé », a souligné Treliving. « Je pense qu’il a subi une opération et une scopie du genou en mars. Il a suivi une période de convalescence puis de rééducation, mais il va bien. Et maintenant, nous allons le surveiller tous les jours et voir où cela nous mène. »

Hakanpää a minimisé ses inquiétudes lundi.

« C’est juste un petit problème de genou que nous allons gérer tout au long de l’année ici », a-t-il déclaré.

Hakanpää a joué pour la dernière fois le 16 mars et on ne sait pas encore quand il sera prêt à revenir à l’action.

« Nous allons en parler davantage demain avec le staff technique et tout le reste, mais j’espère le plus vite possible », a déclaré Hakanpää. « Vous avez hâte. Vous avez hâte en ce moment. Nous avons beaucoup travaillé sur tout cela, donc nous nous en approchons, mais il ne reste plus qu’à y mettre la touche finale. »

Le joueur de 32 ans devra faire quelques ajustements après sa blessure. Hakanpää a poussé un soupir lorsqu’on lui a demandé ce que cela impliquait.

« Il s’agit plutôt de trouver des moyens de faire des choses en dehors de la glace pour soutenir le mieux possible l’équipe, puis d’éliminer un tas de choses qui ne sont pas vraiment bonnes pour elle », a déclaré Hakanpää. « Il s’agit plutôt d’apprendre ce qui est bon et ce qui est mauvais pour elle et de s’en tenir à ce qui est bon. »

Les bonnes choses que Hakanpää apporte sur la glace pourraient aider à combler un besoin pour les Leafs. Treliving a notamment identifié Hakanpää comme quelqu’un qui peut renforcer une unité d’infériorité numérique qui a terminé 23e au classement général la saison dernière. Hakanpää était un joueur de choix dans une unité d’infériorité numérique des Stars de Dallas qui a terminé huitième au classement général la saison dernière.

Hakanpää a également mené les Stars en termes de coups sûrs par 60 minutes.

« J’apporte beaucoup de physique, un bon jeu défensif et une certaine spécialité en PK », a-t-il déclaré. « C’est quelque chose dont je suis très fier et qui va certainement aider l’équipe également. »

Hakanpää, qui a joué les trois dernières saisons avec Dallas, donnerait également aux Leafs une autre option de tir droit en défense aux côtés de Chris Tanev, Timothy Liljegren et Conor Timmins.

Malgré les inquiétudes concernant sa blessure au genou, Hakanpää note que d’autres équipes étaient intéressées par ses services.

« Pour moi, c’est toujours une décision instinctive à la fin », a-t-il dit à propos de sa signature avec les Leafs. « Vous avez certaines équipes et puis vous êtes assis là et vous avez ce sentiment étrange en vous que ce sera la bonne. »

—

Comme c’est devenu une habitude ces dernières années, les Leafs ont mis leurs nouveaux joueurs à la disposition des médias dans le cadre de l’événement de golf caritatif. Tanev, défenseur Oliver Ekman-Larsson et le gardien de but Anthony Stolarz a également rencontré des journalistes lundi.

De ce groupe, Tanev est celui qui connaît le mieux le marché. Le joueur de 34 ans est originaire de Toronto et s’entraîne avec l’ancien joueur des Leafs Gary Roberts pendant l’été. Lorsque les Leafs ont acquis ses droits des Stars avant l’ouverture du marché des joueurs autonomes, Tanev a demandé conseil à Roberts.

« Il n’avait que de bonnes choses à dire », a noté Tanev. « Il est extrêmement fier d’être un Leaf et, de toute évidence, les équipes dont il faisait partie ont connu beaucoup de succès. Je veux dire, elles n’ont pas fini par gagner. [the Stanley Cup] mais ils ont eu de bonnes séquences et de bonnes séries éliminatoires.

Roberts a joué quatre saisons avec les Leafs et a participé à 50 matchs éliminatoires. Roberts et les Leafs ont atteint la finale de la Conférence Est en 2002.

Quels conseils Roberts a-t-il donné à Tanev ?

« Soyez simplement vous-même, soyez bon envers les fans et amusez-vous », a révélé Tanev. « Je veux dire, vous êtes certainement plus sous les projecteurs que ce que vous pourriez penser. » [you] « Je serais à Dallas ou à Calgary. Je veux dire, Vancouver est un marché de hockey assez important, donc je suis un peu habitué au marché canadien. Mais, oui, soyez simplement vous-même et amusez-vous. Il a dit que les meilleurs moments de sa carrière ont été à Toronto. »

—

L’été a été court pour Ekman-Larsson et Stolarz, qui ont aidé les Panthers de la Floride à remporter la Coupe Stanley. Ils espèrent transmettre une partie de ce pedigree de champion à leurs nouveaux coéquipiers à Toronto.

« Je pense que c’est pour cela qu’ils nous ont recrutés », a déclaré Ekman-Larsson. « Montrer aux gars à quel point on travaille dur chaque jour ou à quel point il est difficile de gagner une Coupe et de vivre cette expérience et de la partager avec ses coéquipiers. C’est ce que je vais essayer de faire. »

Stolarz a déjà répondu aux questions de ses nouveaux coéquipiers sur le parcours de la Floride.

« Je n’arrête pas de leur dire : « Faisons-le encore une fois ! », a déclaré le trentenaire. « Recommencez cette année. » »

De quoi Stolarz se souviendra-t-il le plus de sa journée avec la Coupe Stanley ?

« Le simple fait de pouvoir le soulever et nos noms sont déjà gravés dessus », a déclaré le natif du New Jersey. « Le simple fait de pouvoir le regarder, de voir son nom dessus et de finalement prendre conscience de cette réalité. »

Ekman-Larsson a apporté la Coupe dans l’arène de l’équipe de sa ville natale à Karlskrona, en Suède.

« C’est une bonne journée pour en profiter et voir à quel point tout le monde est heureux pour toi et ta famille et avoir la chance de remercier tous ceux qui m’ont aidé à arriver jusqu’ici », a déclaré le joueur de 33 ans. « Je pense donc que c’était très spécial. En même temps, je pense que c’était une bonne journée pour terminer cette année et se concentrer sur ce qui va suivre. »

Il pourrait y avoir un autre ancien Panther chez les Leafs cette saison en tant qu’attaquant Steven Lorentz participera au camp d’entraînement lors d’un essai professionnel.

—

Stolarz a trouvé une manière amusante de créer une alchimie avec ses nouveaux coéquipiers.

« J’ai rejoint la ligue de fantasy football », a-t-il déclaré avec un sourire. « Cela facilite la transition. Cela vous donne simplement un sujet de conversation. Vous essayez simplement de connaître tout le monde individuellement et il y a beaucoup de gens, beaucoup de personnel. »

Stolarz a déjà quelques victoires à son actif.

« J’ai un bilan de 2-0 », a-t-il déclaré. « C’est donc un bon début ».

« J’espère que mon équipe sera à 1-1 si elle ne s’effondre pas ce soir », a noté Tanev.

—

Les Leafs ouvriront officiellement leur camp d’entraînement avec des examens médicaux mercredi au Ford Performance Centre. Treliving, l’entraîneur-chef Craig Berube et le groupe de direction de l’équipe s’adresseront aux médias à compter de 9 h 30.