Voici les 11 questions que Jonathan a posées dans son dernier tour de table spécialisé, sur le duo de compositeurs Flanders et Swann.

Q. La première revue pour deux hommes de Michael Flanders et Donald Swann, At The Drop Of A Hat, a ouvert ses portes en 1956 et comprenait leur populaire Hippopotamus Song. Le refrain commence «Boue, boue, boue glorieuse, rien de tel pour…»

A. Refroidir le sang

Q. Avant de commencer à jouer leur propre musique, Flanders et Swann avaient écrit régulièrement pour une série de revues dont les interprètes incluaient Joyce Grenfell et Ian Wallace.

A. Lister

Q. Quel était le nom de l’imprésario derrière ces revues? Pour leur Song Of The Weather, Flanders a écrit le couplet: «En juillet, le soleil est chaud. «Est-ce que ça brille? Non ce n’est pas. » Quels sont les quatre premiers mots de cette chanson?

A. Janvier apporte la neige

Q. L’émission At The Drop Of A Hat présente la chanson A Transport Of Delight dans laquelle Swann joue le conducteur d’un bus londonien avec Flanders comme chef d’orchestre. Les paroles dans la partie centrale de la chanson comportent deux fois une ligne par quel poète?

A. Wordsworth

Q. L’une des chansons du duo parle d’amour, mais comporte également le mot «théodolite» dans les paroles. Quel est le titre de cette chanson?

A. Le tatou

Q. Dans son autobiographie, Swann décrit le processus créatif du couple dans les premières années comme «la philosophie le matin,« l’écriture de chansons l’après-midi, le souper, puis la performance pour…? »

A. La mère des Flandres

Q. À une occasion, un homme politique a demandé à Flanders et à Swann comment ils pouvaient tenir l’audience pendant deux heures alors qu’il ne pouvait tenir la Chambre des communes que 20 minutes. Quel politicien?

A. Macmillan

Q. Le deuxième spectacle de Flanders and Swann, At The Drop Of Another Hat, de 1963, comprenait une chanson dans laquelle Flanders avait écrit des paroles sur la musique de Mozart, une transcription directe de la plupart des Rondo du quatrième Concerto pour cor. Quel est le titre de cette chanson?

A. Mauvais vent

Q. Les représentations du West End de At The Drop Of A Hat ont eu lieu au Fortune Theatre. Dans quel théâtre At The Drop Of Another Hat a-t-il été mis en scène, initialement en 1963? Il y a eu une autre course au Globe Theatre en 1965.

A. Haymarket

Q. La dernière représentation scénique de Flanders et Swann ensemble remonte à 1967, après plus de 10 ans et près de 2 000 représentations. Ils sont restés amis jusqu’à la mort de Flanders en 1975. Dans quelle ville leur dernier spectacle a-t-il eu lieu?

A. New York

Dans son accueil et son introduction à At The Drop Of Another Hat, Flanders dit d’une forme d’humour que son but est de dépouiller le placage de l’illusion réconfortante et de la demi-vérité douillette, et que Swann et lui sont là pour le dire de retour. De quelle forme d’humour parlait-il?

A. Satire