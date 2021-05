MasterClass plus que triple la valorisation en un an

La plate-forme d’apprentissage en ligne MasterClass a été évaluée à 2,75 milliards de dollars dans une nouvelle ronde de financement, selon des sources à CNBC. C’est plus du triple de sa valorisation de juin 2020, selon Pitchbook.

La société prévoit d’utiliser les 225 millions de dollars de fonds frais pour aider à lancer une nouvelle entreprise et à se développer à l’international.

MasterClass, qui propose des cours dispensés par des célébrités, des athlètes et des chefs d’entreprise, a vu les ventes monter en flèche alors que les gens étaient coincés chez eux l’année dernière pendant la pandémie de coronavirus. La croissance a été si forte que certaines semaines ont été multipliées par dix par rapport à la même semaine il y a un an, a déclaré le PDG David Rogier.

«Les gens veulent apprendre et ramener la joie d’apprendre, alors je pense que la pandémie n’était qu’un accélérateur», a déclaré Rogier.

Mais alors que de plus en plus de gens se font vacciner et que les économies rouvrent dans de nombreuses régions du monde, les investisseurs se refroidissent sur les entreprises d’éducation en ligne. Coursera et Chegg, deux entreprises publiques du secteur, ont vu leurs actions baisser respectivement de 44% et 32% par rapport à leurs sommets de 52 semaines.

MasterClass s’appuie sur un modèle d’abonnement pour les revenus. Un abonnement annuel coûte 180 $ et permet aux utilisateurs un accès illimité.

De plus en plus, a déclaré Rogier, MasterClass a suscité l’intérêt de petites et grandes entreprises de différents secteurs. En réponse, une partie des derniers capitaux ira au lancement d’une nouvelle ligne d’activité B2B.

« Les entreprises voient la Masterclass comme un avantage pour l’emploi mais aussi comme un LMD [learning management and development] outil », a déclaré Rogier.

Les nouveaux fonds seront également utilisés pour se développer à l’international. Actuellement, tous les cours de la plate-forme sont uniquement en anglais, tandis qu’environ un tiers des abonnés MasterClass sont en dehors des États-Unis. Au cours de l’année prochaine, il prévoit de proposer des cours d’espagnol, de français et d’allemand.

Pendant la pandémie, les utilisateurs étaient «multihyphénates» et ont suivi un large éventail de cours.

« Il était vrai dans la pandémie que si vous suiviez un cours de Steph Curry, le prochain pourrait être Steve Martin », a déclaré Rogier. « Ou vous pouvez commencer par un cours de négociation avec Chris Voss puis trouver un cours d’Alicia Keys pour apprendre à chanter ou à écrire une chanson. »

Rogier n’a pas souhaité commenter les futurs projets d’introduction en bourse, mais a reconnu: « il existe de nombreuses options ».

La série F était dirigée par Fidelity, avec la participation de Baillie Gifford, Eldridge, IVP et NEA.