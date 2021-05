« MASTERCLASS de Tuchel, Guardiola a tout faux »: le patron de Chelsea salué alors que les Blues battaient Man City en finale de la Ligue des champions

Un but d’échappée en première mi-temps de la signature de gros sous Kai Havertz a suffi à Chelsea pour faire le travail à l’Estadio do Dragao à Porto samedi soir, alors que Tuchel a remporté le titre de la Ligue des champions avec Chelsea lors de son 30e match à la tête de le club de Londres.

Cette victoire était le deuxième triomphe de la Ligue des champions pour le club de Stamford Bridge appartenant au milliardaire russe Roman Abramovich, et s’est faite au détriment d’une équipe de Man City faisant sa première apparition dans la plus grande occasion de club de football européen.

Alors que Chelsea était redevable de certaines performances exceptionnelles sur le terrain – notamment une autre performance indomptable du milieu de terrain N’Golo Kante – de nombreux fans ont souligné que la ligne de touche et Tuchel étaient peut-être le facteur crucial de leur victoire.

L’ancien patron du Paris Saint-Germain, 47 ans, a été une révélation depuis qu’il a succédé au limogé Frank Lampard en janvier, faisant passer le club de la neuvième place du classement de la Premier League à la quatrième place, tout en les emmenant au Finale de la FA Cup – où ils ont perdu de justesse contre Leicester – et la pièce maîtresse de samedi à Porto.

« D’une manière ou d’une autre, nous étions comme… vous pouviez le sentir. » « Nous voulions être la pierre dans la chaussure de Man City. » Thomas Tuchel sur un autre fantastique match de Chelsea contre Man City @TheDesKelly | #UCLfinalpic.twitter.com/qKGTADUYDW – Football sur BT Sport (@btsportfootball) 29 mai 2021

Il y a 156 jours, Thomas Tuchel était limogé par le PSG la veille de Noël.#UCL#UCLfinalpic.twitter.com/cMU0uwMXzA – But (@but) 29 mai 2021

2019 : Jürgen Klopp2020 : 🇩🇪 Hansi Flick 2021 : 🇩🇪 Thomas Tuchel Envie de gagner la Ligue des Champions ? Procurez-vous un manager allemand. | #CFC | #MCICFC | #UCLFinal | pic.twitter.com/5VzJPfstAR – EPL Statman (@EPLStatman) 29 mai 2021

Surtout samedi soir, Tuchel a semblé reprendre sa place de sélection par équipe.

Donner un départ au buteur Havertz s’est avéré un coup de maître, tout en s’en tenant à une solide formation de 3-4-2-1, plutôt que de bricoler, a également prouvé la bonne décision car les Blues étaient généralement difficiles à briser, coupant toute chance à City jouer à travers les lignes.

Ben Chilwell a été excellent sur le flanc gauche de Chelsea, prouvant un autre choix inspirant, tandis que Jorginho – préféré à Matteo Kovacic – a également eu une influence constante sur les débats.

Alors que Timo Werner a prouvé son gaspillage habituel à l’avant, sa course inlassable et son rythme menaçant ont encore une fois justifié le rôle de départ qui lui a été confié.

Dans la pirogue adverse, le patron de City Guardiola a été accusé d’avoir encore une fois trop réfléchi en incluant Raheem Sterling dans un onze de départ qui était doté d’options offensives, tout en laissant de côté Fernandinho et Rodri, qui fournissent généralement une couverture à la base de milieu de terrain.

Cette décision a semblé être révélée par la frappe de Havertz qui s’est avérée être la gagnante, lorsque l’Allemand a chargé dans une zone béante pour s’accrocher à la balle en profondeur experte de Mason Mount depuis le milieu de terrain.

Masterclass de Tuchel. Masterclass de Kanté. Et Pep faisant des choses Pep… — Julien Laurens (@LaurensJulien) 29 mai 2021

Je dirais que c’était une masterclass de Tuchel, dès son arrivée à Chelsea, il les a changés et ce trophée le prouve. Bravo #UCLFinal – Harry Pinero (@harrypinero) 29 mai 2021

Tuchel a joué son jeu. Pep a compliqué le sien. Chelsea méritait des vainqueurs. Affreux travail de bouteille de Man City. #UCLFinal – Grizz Khan (@GrizzKhan) 29 mai 2021

Impressionnant, Tuchel a eu raison de Guardiola pour un troisième match consécutif, après que Chelsea ait battu City en demi-finale de la FA Cup et également en Premier League.

L’Allemand – qui participait à une deuxième finale consécutive de Ligue des champions après avoir atteint le même stade avec le PSG la saison dernière, s’inclinant face au Bayern Munich – a été salué comme un génie pour son impact à Chelsea.

Finale brillamment divertissante. Maîtrise de la tactique de Thomas Tuchel + présence sur la ligne de touche. L’arbitre non conventionnel était également amusant. – Laurie Whitwell (@lauriewhitwell) 29 mai 2021

Tuchel et Guardiola – qui ont formé un lien pendant leur séjour en Bundesliga, gérant respectivement le Borussia Dortmund et le Bayern – se sont embrassés au coup de sifflet final, même s’il était clair une fois de plus que Guardiola avait manqué une occasion en or pour un troisième titre personnel de Ligue des champions avec un équipe coûteuse qui a terminé avec 19 points d’avance sur Chelsea alors qu’elle s’enfuyait avec le titre de Premier League.

Si seulement il y avait un exemple récent d’un club surchargé ses six premiers lors d’une finale européenne… Guardiola a si mal géré cela. Daft omettant un milieu de terrain défensif et le choix du premier sous impair. Chelsea était immense. Tuchel un vrai grand entraîneur. #UCLfinal – Samuel Luckhurst (@samuellluckhurst) 29 mai 2021

3 – Thomas Tuchel n’est que le deuxième entraîneur à enregistrer trois victoires consécutives dans toutes les compétitions contre Pep Guardiola (hors Barcelone B), après que son compatriote allemand Jürgen Klopp l’ait fait en 2018 avec Liverpool. Les cerveaux. #UCLFinalpic.twitter.com/s8T4xVuGnv – OptaJoe (@OptaJoe) 29 mai 2021

Tuchel et Chelsea exceptionnels. Le score et la performance que Pep craignait probablement le plus et qui se laissait présager. – Musa Okwonga (@Okwonga) 29 mai 2021

Pour Chelsea, il y avait des parallèles remarquables avec 2012 quand ils ont remporté un titre tout aussi improbable en Ligue des champions, limogeant un entraîneur à mi-parcours avant de se rendre jusqu’en Europe – à cette occasion, lorsque Roberto Di Matteo a succédé à Andre Villas-Boas dans le pirogue.

Man City, quant à lui, se rabattra probablement sur une méthode qu’ils ont déployée depuis que leurs riches bienfaiteurs d’Abou Dhabi sont arrivés en ville il y a plus de dix ans, à savoir prendre le chéquier pour tenter de renforcer l’équipe cet été, avant de lancer une autre inclinaison la saison prochaine. pour le titre majeur qui reste si insaisissable.