Masterclass d'Amit Shah sur « Comment devenir un député efficace »

Raipur :

Le ministre de l’Intérieur de l’Union, Amit Shah, a déclaré dimanche que les députés devraient avoir les compétences nécessaires pour présenter l’idéologie et les politiques du parti à l’Assemblée en utilisant les règles législatives.

S’adressant à la séance de clôture du programme d’orientation de deux jours destiné aux membres nouvellement élus de l’Assemblée du Chhattisgarh, M. Shah a déclaré que la responsabilité envers la circonscription, l’idéologie et les politiques du parti ainsi que le bien-être et le développement de l’État sont les trois responsabilités clés d’un député.

“Si nous voulons réussir dans ces trois domaines, nous devons consacrer notre temps et nos forces à une planification complète”, a-t-il déclaré.

M. Shah s’exprimait sur le thème « Comment devenir un député efficace » lors de l’événement organisé au complexe de l’Assemblée nationale.

“En tant que député, nous devons être conscients que nous sommes porteurs d’une grande tradition. Lorsque le pays a obtenu son indépendance, de nombreux experts de la démocratie du monde entier et des journalistes s’inquiétaient du fonctionnement de l’Inde et de la démocratie”, a-t-il déclaré.

“Mais au cours des 75 dernières années, nous avons, avec tous les partis, approfondi et renforcé ses racines et avons envoyé au monde entier le message que nous sommes une démocratie prospère”, a-t-il ajouté.

Il a déclaré aux législateurs qu’ils devaient faire preuve de “samvedna” (empathie) envers le peuple, de rapidité et de compétence pour s’acquitter de leurs responsabilités constitutionnelles et de curiosité pour se préparer à ces trois responsabilités.

Un autre aspect très important est de rester heureux, a-t-il déclaré.

“Personne ne nous a invités. Nous nous sommes volontairement manifestés pour servir l’État et le pays. Lorsque nous nous manifestons, nous devons également faire face à des défis. Nous devons toujours rester heureux. Si vous ne restez pas heureux, les gens continueront distance de vous”, a-t-il déclaré.

Il ne devrait y avoir aucune règle de l’Assemblée qu’ils n’aient pas utilisée à la fin de deux ans et demi de leur mandat, a déclaré M. Shah à l’assemblée.

Il leur a dit d’utiliser l’heure des questions, l’heure zéro, les résolutions et les projets de loi d’initiative parlementaire de la meilleure manière possible pour soulever des problèmes après avoir étudié en profondeur les règles et règlements de l’Assemblée.

“Le projet de loi d’initiative parlementaire est un moyen clé pour résoudre diverses questions. Après la formation du gouvernement Narendra Modi (en 2014), l’article 370 et le Triple Talaq ont été abandonnés et la CAA a été introduite. Au cours des 75 dernières années, divers projets de loi d’initiative parlementaire ont été porté sur ces trois questions (au Parlement)”, a-t-il déclaré.

“Les membres de l’opposition ont présenté des projets de loi d’initiative parlementaire sur ces questions tout en sachant qu’ils seraient rejetés. Ils ont présenté l’idéologie de leur parti devant le public. Il faudrait présenter de bons projets de loi d’initiative parlementaire qui pourraient devenir une loi après une ou deux décennies”, » a déclaré M. Shah.

M. Shah a déclaré qu’il aurait présenté une résolution « abhinandan » (salutations) concernant le temple Ram à Ayodhya s’il avait été membre de l’Assemblée du Chhattisgarh.

“De cette façon, les membres peuvent présenter l’idéologie et les réalisations de leur parti au public. Si vous voulez devenir un leader dans votre région, puis de l’État, puis du pays, ‘sampark, samvad et paroishram’ (contact, communication et travail acharné) sont les trois seules choses qui peuvent aider”, a affirmé M. Shah.

M. Shah a demandé aux nouveaux membres de traiter avec les bureaucrates avec humilité et politesse pour aborder les problèmes de leur région, qui devraient être soulevés par écrit pour une réparation efficace.

“De nos jours, c’est devenu une mode pour les représentants du public de parler avec les fonctionnaires et de tourner une vidéo pour la rendre virale sur les réseaux sociaux. J’ai vu de telles ‘vidéos virer’ (ceux qui réalisaient de telles vidéos) perdre les sondages avec des marges énormes. La vidéo sera leur publicité pendant un certain temps, mais le problème n’est pas résolu”, a déclaré M. Shah.

(À l’exception du titre, cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est publiée à partir d’un flux syndiqué.)