MasterClass a dépensé 100 000 $ pour une réplique du bureau de Bob Iger

La Masterclass est devenue une coquille d’elle-même, les abonnements ayant chuté après avoir dépensé des milliers de dollars pour des célébrités de premier plan qui enseignent les cours, notamment le PDG de Disney, Bob Iger. L’entreprise même a payé 100 000 $ pour recréer l’espace de bureau d’Iger, le coût total pour embaucher Iger, construire le décor et tourner le cours s’élevant à environ 850 000 $, L’information rapporté, citant des sources familier avec le sujet.

Nous avons monté le nouveau Disney Coaster Guardians of the Galaxy Cosmic Rewind

Iger a rejoint Masterclass en 2019 pour enseigner « les compétences et les stratégies de leadership qu’il a utilisées pour réinventer l’une des marques les plus appréciées au monde ». profil dit. « J’ai eu d’excellents professeurs et j’ai appris de nombreuses leçons », a déclaré Iger. Variété à l’époque. « Avec ma MasterClass, je veux redonner et transmettre ce que j’ai appris tout au long de ma carrière », a-t-il ajouté.

Les producteurs de MasterClass étaient convaincus que la classe d’Iger serait tournée là où la magie opère : son bureau. Mais son bureau actuel a été jugé inadapté à la logistique du tournage, donc le streamer pratique aurait a décidé de simplement reconstruire le bureau dans un Disney plus spacieux salle de conférence. Selon The Information, le tout a fini par coûter environ 850 000 $ avant même que les honoraires personnels d’Iger ne soient pris en compte. Les films à succès ont été tournés pour moins cher, mais apparemment, MasterClass a pensé que c’était un montant raisonnable à dépenser pour une interview avec une tête parlante.

DMalgré la volonté d’Iger de rejoindre la Masterclass aux côtés d’autres célébrités, dont Bill Clinton et Martin Scorsese, l’entreprise est entrée dans une spirale descendante dans un contexte de déclin. croissance des abonnements. Les cours sont désormais plus courts, il y a moins d’instructeurs de haut niveau et il semblerait que le travail de tournage et de production soit désormais externalisé. Les sources de l’information ont déclaré. Pendant ce temps, Masterclass a considérablement réduit ses effectifs au cours de plusieurs séries de licenciements, réduisant ses effectifs de plus de 50 %, passant de plus de 600 à 300 travailleurs.

« Comme beaucoup d’autres entreprises, au cours des 15 derniers mois, nous avons dû prendre des décisions difficiles concernant les effectifs, et nous nous sommes également concentrés sur la réduction des coûts et l’amélioration de l’efficacité au sein de notre entreprise », a déclaré un porte-parole de Masterclass à The Information. « Prises ensemble, ces actions ont rendu MasterClass plus fort, financièrement et stratégiquement. Les coûts sont en baisse et nos équipes continuent d’innover dans les contenus et les formats. »

La masterclass a gagné en popularité pendant la pandémie de COVID-19, collectant un total de 335 millions de dollars de financement en 2020 et 2021, mais la croissance de son abonnement a ralenti au début de 2022, car moins de personnes ont choisi de suivre des cours en ligne. La baisse des revenus a obligé Masterclass à réévaluer ses dépenses non essentielles, réduisant le budget d’au moins la moitié.

La société a également annoncé en mai qu’elle réduirait le prix de son abonnement de 15 $ par mois à seulement 10 $ par mois.. « En continuant à innover dans l’approche de notre portefeuille de contenus et en rendant la plateforme plus accessible, nous libérons non seulement le potentiel de nos membres, nous leur permettons de le réaliser », a déclaré David Rogier, fondateur et PDG de Masterclass. Le journaliste hollywoodien à l’époque.

Il a également annoncé que la comédienne Amy Poehler dirigerait un cours d’improvisation qui devrait débuter cet automne pour « aider toute personne qui cherche à être ouverte, curieuse et prête à affronter une vie sans préparation ».

La société a encore réduit son abonnement annuel de 15 % plus tôt ce mois-ci, portant le prix annuel à 108 $ pour un forfait individuel. « Les gens sont nerveux à propos de la macroéconomie, et il y a beaucoup plus d’incertitude à ce sujet », a déclaré Rogier à Fast Report en mai. « Nous voulions les rencontrer là où ils se trouvaient et nous souhaitions baisser nos prix. Ma mission est la suivante : je veux permettre à quiconque dans le monde d’apprendre des meilleurs. Et [by doing this] cela signifie que plus de gens le peuvent.

Mais il reste à voir si davantage de personnes voudront profiter des nouveaux prix de Masterclass, même si la société utilise des vidéos plus courtes pour tenter d’attirer à nouveau les abonnés. Les cours plus courts étaient destinés à fournir aux abonnés du contenu en déplacement, appelé GOAT (le plus grand de tous les temps), en plus de sa série plus longue de quatre ou cinq heures.

« Nous voulions être sûrs qu’en plus de nos cours complets, nous avions des choses que les gens pourraient regarder en courtes rafales », a déclaré Rogier à Fast Company.

Cependant, selon Parks Associates enquête en juin, les efforts de Masterclass pourraient être vains, car des rapports montrent que seulement 47 % des foyers se sont abonnés aux services OTT (over-the-top) au cours de l’année écoulée. « … L’abonnement direct perd du terrain au profit de l’agrégation, et le regroupement devient de plus en plus important », a déclaré Jennifer Kent, vice-présidente de la recherche chez Parks Associates, dans l’enquête.

Masterclass n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Gizmodo.