MasterChef: Les téléspectateurs des professionnels se plaignent beaucoup de Gregg Wallace alors que la nouvelle série démarre

FANS de MasterChef: Les professionnels ont tous ressenti la même chose envers le pilier de l’émission Gregg Wallace hier soir – et tout se résumait à une chose.

MasterChef: The Professionals est revenu sur les écrans de BBC One hier soir où un nouveau groupe de chefs professionnels se battait pour devenir le meilleur chef.

Bbc

Les connaissances de Gregg sont devenues un sujet de discussion en ligne[/caption]

Bbc

Il était de retour pour juger les chefs professionnels[/caption]

Le spectacle a reçu un nouveau look avec l’introduction de la toute nouvelle juge Anna Haugh aux côtés du roi MasterChef Gregg Wallace et de son collègue juge The Professionals Marcus Wareing.

Tout au long de la série, 32 chefs prometteurs seront testés pour voir s’ils ont ce qu’il faut pour être couronnés MasterChef.

Dans l’épisode, les quatre premiers espoirs ont été divisés en deux où Anna et Marcus leur ont assigné des tâches pour tester leurs compétences.

Anna a demandé à Anastasia et Parminder d’ouvrir des huîtres, de les pocher puis de les faire fumer dans une sauce au beurre blanc.

En savoir plus sur MasterChef c’est ça Rencontrez MasterChef : les professionnels jugent Anna Haugh RETOUR SUR ELLE Gregg Wallace de Masterchef montre son dos déchiré pendant qu’il s’entraîne

D’autre part, Marcus testait leurs talents de pâtissier en demandant aux futurs cuisiniers de créer une tarte aux fruits d’été avec de la confiture, de la crème pâtissière et de la meringue italienne piquée.

Bien que les chefs aient pu créer de vrais délices, ce n’est pas la nourriture qui a fait que les téléspectateurs à la maison disaient tous la même chose.

Beaucoup de gens n’ont pas tardé à critiquer l’émission originale de Gregg pour ses critiques aux candidats.

Beaucoup ont estimé qu’il était en fait hypocrite pour Gregg de dénoncer les erreurs des chefs professionnels alors qu’il n’est en fait pas lui-même chef.





Gregg a construit sa carrière culinaire en étant marchand de légumes, il connaissait donc une chose ou deux sur les ingrédients, mais de nombreux fans ont estimé qu’il aurait dû s’abstenir de commenter la cuisine.

Un fan mécontent a fulminé: «#MasterChefTheProfessionals Le bon vieux sexiste Gregg trouvant à redire à la jeune femme chef, alors que les vrais chefs lui faisaient l’éloge. Laissez Gregg faire l’introduction et les professionnels jugeront !

Un deuxième a fait l’éloge de la série mais s’en est pris à Gregg en disant: “Excellent premier épisode de #MasterChefTheProfessionals mon Dieu, ils sont si talentueux maintenant, pouvez-vous imaginer ce qu’ils produiront à la fin. Gregg m’a juste ennuyé avec la sauce aux framboises marinées, mais ce n’est pas un chef !

Un troisième a fait rage: «#MasterChefTheProfessionals décision correcte à la fin. Peut presque entendre les dents de Gregg grincer comme il a été annoncé. Retournez à votre étal de légumes.

Un quatrième a ajouté: “Monica me manque mais j’aime vraiment Anna en tant que juge sur #MasterChefTheProfessionals Juste besoin de 3G Gregg pour arrêter de se montrer.”

Alors qu’un cinquième a simplement écrit: “Mon Dieu, Gregg est un tel idiot!”

Bbc

Anna Haugh a fait ses débuts en tant que juge de spectacle[/caption]

MasterChef: The Professionals continue ce soir à 21h sur BBC One.