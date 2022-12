Masterchef: Les téléspectateurs de The Professionals fulminent à propos d’un ajout « suffisant et prétentieux » à l’émission

MASTERCHEF: Les téléspectateurs de Professionals étaient furieux ce soir à propos d’un ajout “suffisant et prétentieux” à l’émission.

Les demi-finales du hit de la BBC ont vu le deuxième groupe de quatre chefs cuisiner pour un groupe de 20 des meilleurs chefs pop-up et entrepreneurs alimentaires du Royaume-Uni.

Sagar, Charlie, Owen et Gabriella étaient tous en compétition pour une place en finale la semaine.

La tâche dans l’épisode de ce soir leur a donné trois heures pour préparer vingt portions de nourriture dans un espace limité sans four.

Mais alors que les quatre concurrents travaillaient comme des fous, les téléspectateurs ont été moins impressionnés par les invités du pop-up qui ont jugé la nourriture proposée.

Les fans se sont plaints que les gourmets étaient tous « suffisants et prétentieux » et ont été découragés par leurs commentaires.

“Le barbecue n’a vraiment brillé pour moi que sur le brocoli”, a commenté l’un des entrepreneurs, qui arborait une casquette de baseball de style hipster.

Twitter a rapidement été inondé de téléspectateurs exprimant leur mécontentement envers les personnes considérées comme au sommet de la scène pop-up.

“La chose la plus importante que nous ayons apprise des deux derniers épisodes est que les propriétaires de pop-up qui réussissent sont suffisants et prétentieux *****”, a fulminé un téléspectateur.

“J’adore ces chefs, mais pourquoi inviter d’autres gens de la restauration”, a demandé un autre. “Certains d’entre eux sont tellement … eh bien … w ****.”

Un troisième a commenté l’apparition des experts du pop-up en disant: “Si vous n’êtes pas habillé en noir, vous ne passez pas le code vestimentaire.”

“Ils sont insupportables”, a convenu un quatrième, tandis qu’un cinquième a qualifié le groupe de “leurs propres ar ** s”.

En fin de compte, cependant, la décision de savoir qui est allé jusqu’à la semaine de la finale appartenait aux juges, Gregg Wallace, Marcus Wareing et la nouvelle venue Anna Haugh.

Et ce fut une nuit chanceuse pour les garçons car Sagar, Charlie et Owen ont tous fait la coupe, tandis qu’une Gabriella émue a été renvoyée chez elle.

“J’ai un peu le cœur brisé de rentrer chez moi”, a-t-elle déclaré. “Mais cela a été de loin la chose la plus difficile de toute ma carrière et de ma vie, mais certainement la plus gratifiante. C’est absolument là-haut avec la meilleure chose que j’aie jamais faite.

