Masterchef : Les téléspectateurs de The Professionals critiquent les juges pour leur habitude agaçante, mais l’avez-vous remarqué ?

LA chaleur est normalement dans la cuisine de la cuisine Masterchef à haute intensité, mais elle s’est enflammée davantage sur Twitter cette semaine.

MasterChef: The Professionals a diverti les téléspectateurs sur BBC One au cours des dernières semaines et a même accueilli un nouveau juge dans le giron d’Anna Haugh.

Mais de nombreux fans de l’émission ont appelé les juges pour avoir constamment fait référence aux plats qui leur ont été servis par un mot particulier – et cela les énerve.

Les juges ont sauté sur l’occasion d’étiqueter n’importe lequel des aliments qu’ils apprécient comme “onctueux” et cela semble avoir agacé certains téléspectateurs.

Selon un téléspectateur, les juges ont en fait utilisé le terme descriptif de manière incorrecte.

Onctueux vient du latin signifiant « oindre d’huile », signifiant essentiellement que la nourriture est huileuse.

Soulignant comment les juges appellent essentiellement la nourriture qu’ils pensent être bonne comme huileuse a été repris par un fan qui a souligné la différence avant d’ajouter : “Ce n’est pas une chose agréable. Je dis juste.'”

Un fan en avait marre de son utilisation exagérée dans la série, écrivant : « Cette année, pouvons-nous s’il vous plaît abandonner « onctueux » ?! Je suis tellement au-dessus de ce mot!

Un autre a ajouté : “Ils aiment trop dire ‘Onctueux’. C’est là-haut avec Gregg disant ‘Gooey’.

Alors qu’un autre fan a également été furieux de son utilisation abusive, écrivant: “Pour l’amour de Dieu, utilisez le mot” onctueux “correctement !!”





La 15e saison de l’émission de la BBC voit des chefs de tout le pays s’affronter pendant six semaines pour devenir le champion 2022 et impressionner le nouveau chef juge et restaurateur Anna Haugh, le chef étoilé Marcus Wareing et le juge MasterChef Gregg Wallace.

Cela survient après une récente débâcle au cours de laquelle les téléspectateurs ont estimé qu’un candidat devrait être «instantanément disqualifié».

En un tour, Anna a mis à l’épreuve deux chefs, qui devaient fileter une truite arc-en-ciel, en cuire une portion et la servir avec une purée de petits pois et d’ail des ours.

Mais il était clair que la candidate Zarka manquait de connaissances en cuisine car elle n’a pas réussi à préparer un plat plein de saveurs en 20 minutes, de sorte que les fans ont estimé qu’elle aurait dû être “instantanément disqualifiée”.