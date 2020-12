Mastercard a rompu ses liens avec le site pornographique Pornhub et Visa suspend le traitement des paiements après qu’un chroniqueur du New York Times a accusé le site d’héberger des vidéos illégales d’abus d’enfants et d’agressions sexuelles.

«Aujourd’hui, l’utilisation de nos cartes chez Pornhub prend fin. Notre enquête de ces derniers jours a confirmé des violations de nos normes interdisant les contenus illicites sur leur site », a confirmé Mastercard dans un communiqué à DailyMail.com jeudi.

En conséquence, et conformément à nos politiques, nous avons demandé aux institutions financières qui connectent le site à notre réseau de mettre fin à l’acceptation. En outre, nous continuons à enquêter sur le contenu illégal potentiel sur d’autres sites Web pour prendre les mesures appropriées », a ajouté la société.

Visa, qui mène sa propre enquête sur la question, a déclaré qu’elle « suspendait les privilèges d’acceptation de Pornhub en attendant l’achèvement de notre enquête en cours ».

Mastercard a confirmé jeudi dans une déclaration à DailyMail.com avoir rompu ses liens avec Pornhub, affirmant que son enquête avait révélé un « contenu illégal » sur le site

« Nous demandons aux institutions financières qui servent MindGeek de suspendre le traitement des paiements via le réseau Visa », a déclaré la société dans un communiqué à DailyMail.com.

«Chez Visa, nous sommes vigilants dans nos efforts pour éradiquer les activités illégales sur notre réseau, et nous encourageons nos institutions financières partenaires à examiner régulièrement la conformité de leurs marchands à nos normes sur cette plate-forme et d’autres.

American Express a une politique de longue date de ne pas travailler avec les sites Web pour adultes.

Pornhub a déclaré mardi qu’il empêchait les utilisateurs non vérifiés de télécharger des vidéos après qu’une colonne du New York Times ait allégué que le site Web pornographique était « infesté » de vidéos de viol et de sexe mineur.

Nicholas Kristof, chroniqueur d’opinion au New York Times, a écrit vendredi que Pornhub présente des scènes de viol, de la pornographie de vengeance et d’autres exemples de vidéos explicites prises sans le consentement des participants.

‘[The] le site est infesté de vidéos de viol. Il monétise les viols d’enfants, la pornographie de vengeance, les vidéos de caméras d’espionnage de femmes prenant une douche, le contenu raciste et misogyne et les images de femmes asphyxiées dans des sacs en plastique », a poursuivi Kristof.

Le géant des paiements Visa a déclaré à DailyMail.com qu’il « suspendait les privilèges d’acceptation de Pornhub en attendant l’achèvement de notre enquête en cours »

Pornhub, a déclaré le Times, permet également aux utilisateurs de télécharger les vidéos en question directement à partir de son site, ce qui permet à quiconque de republier les clips à plusieurs reprises et sans limite.

Pornhub a répondu dans un communiqué qu’il est « irresponsable et manifestement faux » de suggérer qu’il autorise des images d’abus sexuels sur des enfants sur son site.

Pornhub a ajouté qu’il emploie des modérateurs pour filtrer chaque téléchargement et qu’il supprime le matériel illégal.

L’année dernière, le service de paiement en ligne PayPal a arrêté de traiter les paiements à Pornhub, qui appartient au conglomérat de pornographie MindGeek. Le chroniqueur a appelé d’autres émetteurs de cartes pour travailler avec le site.

Mardi, Pornhub a publié une déclaration s’engageant à prendre « des mesures majeures pour protéger davantage notre communauté ».

À l’avenir, nous n’autoriserons que les utilisateurs correctement identifiés à télécharger du contenu. Nous avons interdit les téléchargements », a ajouté la société.

À l’avenir, seuls les partenaires de contenu et ceux qui tirent des revenus publicitaires de leurs vidéos seront autorisés à mettre en ligne des vidéos sur le site.

« Au cours de la nouvelle année, nous mettrons en œuvre un processus de vérification afin que tout utilisateur puisse télécharger du contenu une fois le protocole d’identification terminé avec succès », indique le communiqué.

Une fois le contenu téléchargé, Pornhub bloquera le téléchargement du contenu. Les utilisateurs ne seront plus autorisés à exporter des vidéos à partir du site, autrement que par des téléchargements payants déclenchés via le système vérifié de l’entreprise.

MindGeek est également le propriétaire d’autres portails pour adultes populaires de type YouTube, notamment YouPorn et RedTube (images de stock)

Pornhub s’est également engagé à augmenter la modération du contenu actuellement sur la plate-forme par le biais de sa nouvelle « équipe rouge », qui sera chargée de « balayer de manière proactive le contenu déjà téléchargé pour les violations potentielles et d’identifier les pannes dans le processus de modération ».

La société a déclaré qu’elle publierait également son premier rapport sur la transparence en 2021, décrivant les résultats de la modération de l’année précédente.

Pornhub a déclaré que « chaque plateforme en ligne a la responsabilité morale » de se joindre à la lutte contre les représentations d’abus sexuels sur des enfants ou d’activités non consensuelles.

Dans sa déclaration, la société a attribué le changement de politique sismique à un examen indépendant lancé en avril, visant à éliminer tout contenu illégal de sa plate-forme.

Cependant, cette décision a été révélée quatre jours seulement après la publication de l’article de Kristof, The Children of Pornhub, par le Times, et 24 heures seulement après que les responsables de MasterCard et de Visa aient lancé une enquête sur leurs liens commerciaux avec le site.

Les géants des cartes de crédit ont averti qu’ils couperaient les liens avec la société mère de Pornhub, MindGeek, s’il s’avérait que le site ne respecte pas la loi.

MindGeek, un conglomérat de pornographie privé basé à Montréal, est également propriétaire de portails pour adultes similaires similaires à YouTube, notamment YouPorn et RedTube.

Il possède et exploite également des sociétés de production de films pour adultes populaires Brazzers, Reality Kings, Sean Cody et d’autres.

On ne sait pas si la répression du processeur de paiement s’appliquera également aux autres sites de streaming.