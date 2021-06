Mastercard retire le logo de la Troubled Copa America

Mastercard a annoncé mercredi avoir décidé de ne pas « activer » son parrainage de la Copa America au Brésil, retirant son logo d’un tournoi déjà en effervescence à cause des craintes de Covid-19 et d’une éventuelle interdiction de tribunal. « Après une analyse minutieuse, nous avons décidé de ne pas activer notre parrainage de la Copa America au Brésil », a déclaré le géant des cartes de crédit dans un communiqué. Cette décision signifie que Mastercard ne placera pas son logo à l’intérieur des stades ou sur du matériel promotionnel au Brésil. Il respectera cependant son contrat de sponsor du tournoi, dont la valeur n’a pas été dévoilée.

Un porte-parole de la société a déclaré à l’AFP que c’était la première fois que Mastercard prenait une telle décision depuis qu’elle a commencé à sponsoriser les championnats de football sud-américains en 1992.

Les organisateurs se battent contre toutes les chances de remporter cette édition de la Copa America, le plus ancien tournoi international de football au monde.

Après l’avoir retardée de 12 mois en raison de la pandémie, la confédération sud-américaine de football, la CONMEBOL, a dû trouver un pays hôte d’urgence lorsque les co-organisateurs d’origine, l’Argentine et la Colombie, ont échoué à cause d’une vague de Covid-19 dans l’ancien et de violentes manifestations à le dernier.

Alors que le temps presse jusqu’au match d’ouverture de ce dimanche, le président d’extrême droite Jair Bolsonaro a donné sa bénédiction la semaine dernière au Brésil pour qu’il soit l’hôte.

Cependant, cette décision est extrêmement controversée : le Brésil est également sous le choc de Covid-19, avec un nombre de morts de plus de 475 000, juste derrière les États-Unis.

Les experts disent que le pays est actuellement confronté à une nouvelle vague de cas de coronavirus et que l’organisation d’un événement sportif dans 10 pays pourrait ajouter de l’huile sur le feu.

La Cour suprême du Brésil doit statuer jeudi sur deux demandes de blocage des championnats, qui se dérouleront jusqu’au 10 juillet dans quatre villes hôtes.

Déposées par un parti d’opposition et le syndicat national des métallurgistes, les affaires soutiennent que le tournoi constitue une menace de Covid-19 et «violerait les droits fondamentaux à la vie et à la santé».

