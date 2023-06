Mastercard prévoit de vous aider à recycler les cartes de crédit de n’importe quelle banque

Que faire de vos cartes de crédit expirées est toujours une énigme. Très probablement, ils finiront par s’asseoir dans un tiroir quelque part avec vos autres affaires obsolètes, avant de finir par se rendre à la décharge. Mais que se passerait-il si vous pouviez les recycler efficacement, facilement et en toute sécurité, quelle que soit la banque avec laquelle vous êtes ou où que vous soyez dans le monde ?

C’est l’espoir de Mastercard, alors que la société a annoncé mercredi le déploiement de son programme mondial de recyclage de cartes. Mastercard souhaite s’associer à des banques pour fournir des boîtes de collecte où vous pouvez déposer vos cartes de débit et de crédit expirées – même si elles ne sont pas émises par Mastercard – où elles seront déchiquetées et envoyées au recyclage. Le matériel de votre carte, y compris la puce, sera ensuite séparé et fondu afin de pouvoir être transformé en de nouveaux produits.

Les cartes de crédit sont peut-être petites, mais avec environ 25 milliards de cartes actuellement en circulation, tout ce plastique peut s’accumuler au moment de s’en débarrasser. Chaque petit morceau qui peut être recyclé aide. Actuellement, environ l’équivalent d’un camion poubelle en plastique est déversé dans l’océan chaque minute Programme des Nations Unies pour l’environnement. Les déchets plastiques peuvent nuire à la biodiversité en endommageant les habitats naturels et en tuant la faune. À son tour, cela peut avoir un impact négatif sur notre capacité à prévenir les événements météorologiques liés au climat et peut nuire à nos capacités de production alimentaire. La production de plastique nuit également à l’environnement en envoyant des gaz à effet de serre polluants dans l’atmosphère.

Les banques et autres institutions financières ont un rôle clé à jouer dans la lutte contre la crise climatique. Au cours des cinq années écoulées depuis l’Accord de Paris de 2015, les 60 plus grandes banques du monde ont financé les combustibles fossiles – le principal facteur contribuant au réchauffement de notre planète – à hauteur de 3,8 billions de dollars, selon à un rapport 2021 de Banking on Climate Chaos à but non lucratif.

Les experts du climat conviennent que mettre fin à notre dépendance aux combustibles fossiles est la mesure la plus cruciale que nous puissions prendre pour lutter contre le changement climatique, et les militants s’appuient fortement sur les institutions financières pour qu’elles cessent de financer des projets pétroliers et gaziers, assument leur juste part de responsabilité pour les dommages causés, et faire des affaires de manière plus durable. La réduction des déchets plastiques est un élément central de la stratégie de Mastercard visant à réduire la contribution du secteur financier à la crise climatique d’origine humaine. La société a également annoncé plus tôt cette année que les cartes Mastercard devaient être fabriquées à partir de matériaux durables d’ici 2028.

Mastercard espère vous faciliter la tâche pour jouer votre rôle dans ce processus, en fournissant des boîtes de recyclage à grande échelle, et la société invite chaque banque du monde à devenir partenaire de son programme. Les boîtes contiennent une déchiqueteuse qui déchire votre carte lorsqu’elle est insérée, et elles peuvent contenir jusqu’à 10 000 cartes avant de devoir être vidées.

La première banque à s’inscrire est HSBC au Royaume-Uni, mais les banques aux États-Unis et ailleurs pourraient suivre rapidement. Mastercard affirme avoir mis en place une infrastructure pour soutenir le recyclage des cartes dans toutes les régions du monde.