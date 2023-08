Mastercard met fin au partenariat avec la carte Binance

Les cartes de crédit Visa Inc. et Mastercard Inc. sont organisées pour une photographie à Tiskilwa, Illinois, États-Unis

L’échange de crypto-monnaie en difficulté, Binance, a perdu des affaires avec les réseaux de cartes de paiement Mastercard et Visa.

Cette évolution montre à quel point les institutions financières traditionnelles hésitent de plus en plus à travailler avec l’entreprise, car elle est confrontée à un examen réglementaire intense et à des préoccupations plus larges concernant la conformité financière au sein du secteur de la cryptographie.

Mastercard ne proposera bientôt plus de cartes de marque Binance en Amérique latine et au Moyen-Orient, qui permettent aux clients d’utiliser leur crypto pour acheter des biens, Binance dit jeudi via Xla société anciennement connue sous le nom de Twitter.

« Le produit, comme la plupart des cartes de débit, a été utilisé par les utilisateurs de Binance pour payer les dépenses quotidiennes de base, mais dans ce cas, les cartes sont financées par des actifs cryptographiques », a déclaré le support client de Binance sur Twitter.

« Seule une infime partie de nos utilisateurs (moins de 1% des utilisateurs sur les marchés mentionnés) est concernée par cela. Les utilisateurs de ce produit auront jusqu’au 21 septembre 2023, date à laquelle la carte ne sera plus disponible. »

« Les comptes Binance dans le monde entier ne sont pas affectés. Lorsqu’ils sont disponibles, les utilisateurs peuvent également acheter avec des crypto-monnaies et envoyer des crypto-monnaies en utilisant Binance Pay, une technologie de paiement par crypto-monnaie sans contact, sans frontières et sécurisée conçue par Binance », a ajouté la société.

Mastercard a confirmé qu’elle mettait fin au partenariat, un porte-parole ayant déclaré à CNBC qu’à partir du 22 septembre, quatre programmes pilotes de cartes Mastercard co-marqués par Binance que la société avait avec Binance en Argentine, au Brésil, en Colombie et à Bahreïn « ne seront plus utilisés ». « .

« Cela donne aux titulaires de carte une période de liquidation pour convertir tous les avoirs dans leur portefeuille Binance », a déclaré le porte-parole de Mastercard. « Il n’y a aucun impact sur les autres programmes de cartes cryptographiques. »

Visa, quant à lui, a également pris ses distances avec Binance. La société a mis fin à un partenariat de cartes similaire avec Binance, car elle a cessé d’émettre de nouvelles cartes comarquées avec la société en Europe à partir de juillet, a déclaré un porte-parole de la société à Bloomberg.

Binance et Visa n’étaient pas immédiatement disponibles pour commenter lorsqu’ils ont été contactés par CNBC.

C’est un signe de la façon dont la crypto continue de faire face à une réponse globalement tiède de la part du secteur des services financiers.