Les trois co-fondateurs de Fearless Fund sont la directrice du développement Keshia Knight-Pulliam, qui a joué Rudy Huxtable sur le « Cosby Show »; PDG Arian Simone, entrepreneur et auteur à succès; et la COO Ayana Parsons, une consultante chevronnée.

Les autres investisseurs de Fearless Fund comprennent PayPal, Bank of America et Costco.

Le géant des cartes de crédit a également dévoilé un partenariat avec Greenwood, une société de technologie financière destinée aux consommateurs et propriétaires d’entreprises noirs et latinos, pour émettre les premières cartes de débit de la plate-forme.

« Il y a beaucoup de changements dans le monde du capital-risque, avec toutes les annonces et engagements pris par les grandes entreprises pour investir dans divers gestionnaires de fonds, mais nous devrons voir si tous sont vraiment en train d’exécuter et d’opérationnaliser sur la base de leurs déclarations, » Dit Simone.

En septembre dernier, le géant de la carte de crédit a pris un engagement de 500 millions de dollars pour soutenir les communautés noires et aider à combler l’écart de richesse raciale et d’opportunités au cours des cinq prochaines années.

Les femmes de couleur sont « notoirement sous-financées », a déclaré Simone, ajoutant qu’elles ne dépendent généralement pas de gros investissements institutionnels lors de la création de leurs plans d’affaires. « Ils sont prêts à démarrer et [are] dans l’esprit qu’ils devront être le principal moteur de leurs idées », a-t-elle ajouté.

Greenwood émettra deux cartes de débit soutenues par Mastercard qui offrent des fonctionnalités telles que la protection contre le vol d’identité, la surveillance du crédit et le service de conciergerie d’aéroport.

Le service a été co-fondé par le leader des droits civiques Andrew Young, le rappeur-activiste Michael « Killer Mike » Render et Ryan Glover, fondateur du Bounce TV Network.

« Il est encourageant de savoir que Mastercard est aligné sur notre mission d’autonomisation économique pour les personnes de couleur », a déclaré Glover, président de Greenwood. L’alliance prévoit également que «les clients de Greenwood obtiendront un produit de premier ordre et les outils nécessaires pour accroître leur richesse», a-t-il ajouté.

Mastercard et Greenwood s’associent également sur un podcast financier et d’autres contenus éducatifs sur la banque, la planification financière, l’accession à la propriété et la création de richesse conçus pour impliquer les communautés noires et latino-américaines.

Greenwood, qui a été lancé en octobre dernier, a déjà une liste d’attente de plus de 500 000 personnes. La carte Mastercard de débit Greenwood devrait être disponible plus tard cette année.