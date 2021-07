Mastercard et Verizon annoncent un partenariat pour les paiements sans contact 5G

Mastercard et Verizon ont annoncé mardi un partenariat axé sur les paiements sans contact 5G pour les consommateurs ainsi que les petites et moyennes entreprises.

Ils espèrent avoir quelques innovations du partenariat d’ici 2023.

La collaboration vise à permettre aux entreprises d’utiliser les technologies de paiement émergentes pour transformer les smartphones en caisses enregistreuses, pour transformer les appareils portables comme les montres en dispositifs de paiement et pour faciliter la vente au détail sans contact similaire aux magasins Amazon Go.

« Un grand détaillant peut facilement le faire. Une petite entreprise, comment vont-ils le faire? C’est exactement ce que cela apportera; la 5G nous permet de fournir une expérience complète », a déclaré Michael Miebach, PDG de Mastercard, à CNBC, avant l’annonce. . « Par exemple, je choisis un article dans une boutique, mais en fait ils n’ont pas la couleur que j’aime. Alors je vais le faire renvoyer chez moi, et il va être payé une fois arrivé, tout ça c’est se réunir et nous, avec la 5G, allons permettre cela. »

« La 5G permettra aux petites et moyennes entreprises de traiter les transactions plus rapidement et de se concentrer sur ce qu’elles livrent réellement aux clients », a déclaré à CNBC Hans Vestberg, PDG de Verizon. « Vous pouvez utiliser la 5G pour créer des moyens de transaction plus fluides avec vos clients et vous concentrer sur votre entreprise. C’est bien sûr ce que nous voyons avec les magasins sans contact et sortant de Covid, je pense que nous voyons beaucoup plus sans contact parce que cela fait partie de notre société aujourd’hui . »

Le partenariat Mastercard-Verizon cherche à numériser davantage et à perturber les dépenses de consommation mondiales chez les détaillants et autres commerçants, que le géant des paiements estime à environ 50 000 milliards de dollars par an. Les équipes de Mastercard et Verizon seront intégrées au centre technique de Mastercard à New York et travailleront sur des applications supplémentaires pour l’alliance 5G.

L’utilisation de l’Internet des objets et du Mobile Edge Computing dans le commerce de détail sont deux des applications supplémentaires qui seront explorées par les équipes du Tech Hub de Mastercard. MEC permet le cloud computing et d’autres capacités en ligne aux limites d’un réseau Internet.

« Nous rapprochons de vous en tant que consommateur le calcul et le stockage des données, cela signifie que vous pouvez obtenir un service plus rapidement, il sera plus sécurisé car il est plus proche de vous. Certaines données doivent être très proches, certaines données peuvent être très éloignées », a déclaré Vestberg. « Cela peut être dans n’importe quelle industrie, mais une très bonne utilisation est l’industrie financière, car les transactions doivent être très sécurisées. »

Miebach pense que les petites et moyennes entreprises seront le plus grand domaine de croissance pour les paiements sans contact 5G et que la puissance de calcul accrue a le potentiel de développer leurs entreprises.

« En tant que propriétaire de petite entreprise, vous devez rivaliser de manière plus numérique que jamais. Vous avez peut-être déjà été de la brique et du mortier », a déclaré Miebach. « Disons que vous êtes au restaurant, que vous avez essayé le ramassage en bordure de rue et que vous souhaitez maintenant gérer l’entreprise sur les deux canaux. C’est une meilleure expérience mais en même temps, cela entraînera plus de chiffre d’affaires pour le commerçant, entraînera plus de chiffre d’affaires pour une banque émettrice qui émet une carte de crédit ainsi que pour nous. »

« Il y a aussi plus de portée dans de nouveaux types de paiements », a-t-il ajouté. « En fin de compte, la façon dont je le vois de nos entreprises, nous construisons un marché à long terme pour nous développer. »