Mastercard ne fera plus affaire avec Pornhub, après que le géant du paiement a enquêté sur le site et trouvé des preuves de «contenu illégal». Cette décision intervient après qu’un rapport ait trouvé le site «infesté» de vidéos de maltraitance d’enfants et de viol.

Le sénateur du Missouri Josh Hawley (à droite) a révélé la décision de Mastercard jeudi et a ajouté que «Visa et toutes les autres sociétés de cartes de crédit devraient immédiatement faire de même. »

Mastercard a par la suite confirmé la nouvelle, déclarant dans un communiqué que «Notre enquête au cours des derniers jours a confirmé des violations de nos normes interdisant les contenus illicites sur leur site. Nous avons demandé aux institutions financières qui connectent le site à notre réseau de mettre fin à l’acceptation. »

Le combat de Hawley contre Pornhub a commencé après qu’un récent rapport du New York Times ait affirmé que la plate-forme – le plus grand site porno du monde – était « Infesté » avec des vidéos de viol, y compris le viol d’enfant et le porno de vengeance. Une vidéo mentionnée dans le rapport aurait montré les mauvais traitements infligés à une jeune fille de 14 ans.

Le rapport a suscité l’indignation. Hawley et son collègue sénateur républicain Ben Sasse (Nebraska) introduit un projet de loi cette semaine qui donnerait aux victimes de viol et de trafic sexuel le pouvoir de poursuivre des sites comme Pornhub pour avoir distribué leurs photos et vidéos sans leur consentement, Pornhub elle-même a introduit une série de nouvelles fonctionnalités de sécurité, et Mastercard a lancé sa propre enquête sur le site.

