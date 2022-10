Mastercard approfondit la crypto push avec un outil de prévention de la fraude

Cartes de crédit Mastercard Roberto Machado Noa/ LightRocket via Getty Images

Mastercard lancera mardi un nouveau logiciel qui aide les banques à identifier et à couper les transactions des échanges cryptographiques sujets à la fraude, a déclaré la société à CNBC exclusivement. Baptisé Crypto Secure, le système utilise des algorithmes d’intelligence artificielle “sophistiqués” pour déterminer le risque de criminalité associé aux échanges cryptographiques sur le réseau de paiement Mastercard. Le système s’appuie sur les données de la blockchain, un enregistrement public des transactions cryptographiques, ainsi que sur d’autres sources. Le service est alimenté par CipherTrace, une start-up de sécurité blockchain acquise par Mastercard l’année dernière. Basé à Menlo Park, en Californie, CipherTrace aide les entreprises et les agences gouvernementales à enquêter sur les transactions illicites impliquant des crypto-monnaies. Ses principaux concurrents sont la société new-yorkaise Chainalysis et Elliptic, basée à Londres. Mastercard lance le service dans un contexte de criminalité croissante sur le marché naissant des actifs numériques. La quantité de crypto entrant dans des portefeuilles avec des liens criminels connus a atteint un record de 14 milliards de dollars l’année dernière, selon les données de la société d’analyse blockchain Chainalysis. Et 2022 a vu une série de hacks et d’escroqueries de haut niveau ciblant les investisseurs en crypto. Sur la plate-forme Crypto Secure, les banques et autres émetteurs de cartes voient un tableau de bord avec des cotes codées par couleur représentant le risque d’activité suspecte, la gravité du risque allant du rouge pour “élevé” au vert pour “faible”. Crypto Secure ne juge pas s’il faut refuser un marchand de crypto en particulier. Cette décision appartient aux émetteurs de cartes eux-mêmes.

L’idée est que le type de confiance que nous offrons pour les transactions de commerce numérique, nous voulons être en mesure de fournir le même type de confiance aux transactions d’actifs numériques pour les consommateurs, les banques et les commerçants. Ajay Bhalla président du cyber et du renseignement, Mastercard

Mastercard utilise déjà une technologie similaire pour prévenir la fraude dans les transactions en monnaie fiduciaire. Avec Crypto Secure, il étend ces fonctionnalités au bitcoin et à d’autres monnaies virtuelles. Ajay Bhalla, président des activités de cyber et de renseignement de Mastercard, a déclaré que cette décision visait à garantir que ses partenaires puissent “rester en conformité avec le paysage réglementaire complexe”. “L’ensemble du marché des actifs numériques est désormais un marché assez vaste et substantiel”, a-t-il déclaré à CNBC dans une interview exclusive avant le lancement du produit. “L’idée est que le type de confiance que nous offrons pour les transactions de commerce numérique, nous voulons être en mesure de fournir le même type de confiance aux transactions d’actifs numériques pour les consommateurs, les banques et les commerçants.” La conformité est devenue un objectif important dans la cryptographie ces derniers temps, car de plus en plus de banques et de sociétés de paiement entrent dans la mêlée avec leurs propres services pour le commerce et le stockage d’actifs numériques. Le mois dernier, le Nasdaq est devenu la dernière société financière établie à rejoindre l’étreinte de Wall Street pour la crypto, en lançant des services de garde pour les clients institutionnels.

Pendant ce temps, les gouvernements des deux côtés de l’Atlantique cherchent à mettre en place de nouvelles restrictions sur le secteur de la cryptographie, qui jusqu’à présent manquait principalement de réglementation. Le mois dernier, l’administration Biden a publié son tout premier cadre sur la réglementation de l’industrie de la cryptographie aux États-Unis, tandis que l’Union européenne a approuvé ses propres lois historiques sur la cryptographie. Le géant des paiements double ses efforts en matière de cryptographie à un moment où les prix des monnaies numériques chutent et où les volumes se tarissent. L’ensemble du marché a perdu environ 2 billions de dollars de valeur depuis le pic d’un énorme rallye en novembre 2021. Bitcoin vaut maintenant moins de 20 000 $ la pièce – une chute d’environ 70 % par rapport à son sommet historique de près de 69 000 $ – et ces dernières semaines, il a eu du mal à grimper de manière significative au-dessus de ce niveau. Interrogé sur l’impact de la baisse des prix de la cryptographie sur la stratégie d’actifs numériques de Mastercard, Bhalla a déclaré que la société était “concentrée sur la fourniture de solutions aux parties prenantes à long terme”. “Ce sont des cycles de marché, ils viendront et ils s’en iront”, a-t-il déclaré. “Je pense que vous devez considérer à plus long terme qu’il s’agit d’un grand marché maintenant et qu’il évolue et qu’il sera probablement beaucoup, beaucoup plus grand à l’avenir.” Malgré la chute des prix des jetons numériques, la criminalité dans l’industrie n’a montré aucun signe de ralentissement. Une méthode particulièrement populaire pour escroquer les investisseurs en crypto de leurs fonds cette année a été d’exploiter les ponts de blockchain, des outils utilisés pour échanger des actifs d’un réseau crypto à un autre. Environ 1,4 milliard de dollars ont été perdus à cause de brèches sur ces ponts inter-chaînes depuis le début de 2022, selon les données de Chainalysis.

En savoir plus sur la technologie et la crypto de CNBC Pro