Mastercard aidera les banques à proposer le trading de crypto-monnaie

Mastercard cherche à apporter la crypto aux masses en facilitant l’implication des banques.

Le géant des paiements prévoit d’annoncer lundi un programme qui aidera les institutions financières à proposer le trading de crypto-monnaie, a déclaré la société à CNBC. MasterCard servira de “pont” entre Paxos, une plateforme de crypto trading déjà utilisée par Pay Pal d’offrir un service similaire, et les banques, selon l’entreprise. Mastercard s’occupera de la conformité réglementaire et de la sécurité – deux raisons principales invoquées par les banques pour éviter la classe d’actifs.

Certains consommateurs sont également sceptiques. Les crypto-monnaies comme bitcoins sont connus pour leur volatilité, et les principaux actifs numériques du monde ont perdu plus de la moitié de leur valeur cette année. L’industrie a subi des milliards de piratages depuis janvier, couplés à de multiples faillites très médiatisées.

Le directeur numérique de Mastercard a déclaré que les sondages montraient toujours une demande pour l’actif, mais environ 60% des personnes interrogées ont déclaré qu’elles préféreraient tester les eaux via leurs banques existantes.

“Il y a beaucoup de consommateurs qui sont vraiment intéressés par cela et intrigués par la crypto, mais ils se sentiraient beaucoup plus confiants si ces services étaient offerts par leurs institutions financières”, a déclaré à CNBC le directeur numérique de Mastercard, Jorn Lambert. interview. “C’est encore un peu effrayant pour certaines personnes.”

Les grandes banques d’investissement comme Goldman Sachs , Morgan Stanley et JP Morgan ont des équipes dédiées à la crypto mais ont largement évité de l’offrir aux consommateurs. Pas plus tard que la semaine dernière, le PDG de JPMorgan, Jamie Dimon, a qualifié les crypto-monnaies de “Ponzis décentralisées” lors d’un événement de l’Institute for International Finance. Si les banques adoptent ce modèle de partenariat Mastercard, cela peut signifier plus de concurrence pour Coinbase et d’autres bourses opérant aux États-Unis

La société de paiement a déclaré que son rôle était de maintenir les banques du bon côté de la réglementation en suivant les règles de conformité cryptographique, en vérifiant les transactions et en fournissant des services de lutte contre le blanchiment d’argent et de surveillance de l’identité. Mastercard pilotera le produit au premier trimestre de l’année prochaine, puis “manivellera la manivelle” pour se développer dans davantage de zones géographiques. Lambert a refusé de dire quelles banques ont signé jusqu’à présent.

Alors que l’industrie vit un marché baissier ou un “hiver crypto”, Lambert a déclaré qu’une activité accrue pourrait entraîner davantage de transactions et alimenter le cœur de métier de Mastercard.

“Il serait à courte vue de penser qu’un peu d’hiver crypto annonce la fin de celui-ci – nous ne le voyons pas”, a-t-il déclaré. “Au fur et à mesure que la réglementation entrera en vigueur, le degré de sécurité disponible pour les plates-formes de cryptographie sera plus élevé et nous verrons de nombreux problèmes actuels être résolus dans les trimestres des années à venir.”

Mastercard et Visa ont toutes deux participé à des partenariats dans le domaine de la cryptographie. Mastercard s’est déjà associée à Coinbase sur les NFT et Bakkt pour permettre aux banques et aux commerçants de son réseau d’offrir des services liés à la cryptographie. La semaine dernière, Visa s’est associé à FTX pour proposer des cartes de débit crypto dans 40 pays et compte plus de 70 partenariats crypto. American Express a déclaré qu’il explorait l’utilisation de ses cartes et de son réseau avec des pièces stables, qui sont indexées sur le prix d’un dollar ou d’une autre monnaie fiduciaire.

Les crypto-monnaies, ironiquement, étaient destinées à perturber les banques et les intermédiaires comme Mastercard et Visa. Leur technologie sous-jacente, la blockchain, permet aux transactions de se déplacer sans intermédiaires. Pourtant, Lambert a déclaré qu’ils n’avaient pas vu l’industrie repousser leur implication. La crypto est sur le point de “se généraliser” et doit encore faire équipe avec les acteurs en place pour y arriver, a-t-il déclaré.

“Il est difficile de croire que l’industrie de la cryptographie se généralisera vraiment sans embrasser l’industrie financière telle que nous la connaissons”, a déclaré Lambert.