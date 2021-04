Mais ce qui a commencé comme une proposition sérieuse est au point mort alors que les membres du groupe de travail ont débattu de l’histoire de l’esclavage et de la prévalence du racisme dans la technologie. Certaines entreprises et organisations technologiques ont quand même progressé, soulevant la possibilité que des termes techniques importants aient des significations différentes pour différentes personnes – une proposition troublante pour un monde de l’ingénierie qui nécessite un large accord pour que les technologies fonctionnent ensemble.

Aujourd’hui, l’organisation s’attaque à un problème encore plus épineux: se débarrasser des termes d’ingénierie informatique qui évoquent l’histoire raciste, comme «maître» et «esclave» et «liste blanche» et «liste noire».

Le groupe est composé d’environ 7 000 bénévoles du monde entier. Elle compte deux employés à temps plein, un directeur exécutif et un porte-parole, dont le travail est principalement financé par les cotisations et les frais d’enregistrement des domaines Internet des organisations point. Il ne peut pas forcer des géants comme Amazon ou Apple à suivre ses conseils, mais les entreprises technologiques choisissent souvent de le faire parce que l’IETF a créé des solutions élégantes aux problèmes d’ingénierie.

L’IETF a créé des normes rigoureuses pour Internet et pour lui-même. Jusqu’en 2016, il exigeait que les documents dans lesquels ses normes sont publiées aient une largeur précise de 72 caractères et une longueur de 58 lignes, un format adapté de l’époque où les programmeurs perforaient leur code dans des cartes papier et les introduisaient dans les premiers ordinateurs IBM.

L’Internet Engineering Task Force évite le vote et mesure souvent le consensus en demandant à des factions d’ingénieurs opposées de fredonner pendant les réunions. Les bourdonnements sont ensuite évalués en volume et en férocité. Un bourdonnement vigoureux, même de la part de quelques personnes seulement, pourrait indiquer un fort désaccord, signe que le consensus n’a pas encore été atteint.

En juin, dans le contexte des manifestations Black Lives Matter, les ingénieurs des plateformes de médias sociaux, des groupes de codage et des organismes internationaux de normalisation ont réexaminé leur code et se sont demandé: était-ce raciste? Certaines de leurs bases de données étaient appelées «maîtres» et étaient entourées par des «esclaves», qui recevaient des informations des maîtres et répondaient aux requêtes en leur nom, les empêchant d’être submergés. D’autres ont utilisé des «listes blanches» et des «listes noires» pour filtrer le contenu.

Mallory Knodel, le directeur de la technologie au Center for Democracy and Technology, une organisation politique, a rédigé une proposition suggérant que le groupe de travail utilise un langage plus neutre. Invoquer l’esclavage aliénait les volontaires potentiels de l’IETF, et les termes devraient être remplacés par des termes décrivant plus clairement ce que faisait la technologie, ont soutenu Mme Knodel et le co-auteur de sa proposition, Niels ten Oever, chercheur postdoctoral à l’Université de Amsterdam. «Blocklist» expliquerait ce que fait une liste noire, et «primaire» pourrait remplacer «maître», ont-ils écrit.

Sur une liste de courrier électronique, les réponses ont afflué. Certaines étaient favorables. D’autres ont proposé des révisions. Et certains s’y sont opposés avec véhémence. Un répondant a écrit que le projet de Mme Knodel tentait de construire un nouveau «ministère de la vérité». Au milieu d’insultes et d’accusations, de nombreux membres ont annoncé que la bataille était devenue trop toxique et qu’ils abandonneraient la discussion.

Le refoulement n’a pas surpris Mme Knodel, qui avait proposé des changements similaires en 2018 sans gagner du terrain. La communauté des ingénieurs est «assez rigide et opposée à ce genre de changements», a-t-elle déclaré. «Ils sont opposés aux conversations sur le comportement communautaire, le comportement – le côté humain des choses.»