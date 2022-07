Master P parle du décès de sa fille Tytyana Miller suite à une surdose accidentelle de drogue

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le rappeur Percy Robert Miller, connu de beaucoup sous le nom de Master P, a perdu sa fille Tytyana Miller en mai 2022 alors qu’elle avait 29 ans à la suite d’une surdose accidentelle de drogue. Tytyana est l’un de ses six enfants qu’il partage avec son ex-femme, Sonya Miller.

Master P a parlé à CBS dans une nouvelle interview de ce que cela faisait d’aller aux funérailles de sa fille en disant. “J’ai l’impression d’être allé à mes propres funérailles”, a-t-il partagé.

Il a dit avoir découvert le décès de sa fille lors d’un appel téléphonique avec son autre fille.

“Ma fille avait encore beaucoup de vie en elle”, a-t-il déclaré lors de l’entretien. Il a partagé qu’elle allait beaucoup mieux à l’époque et qu’elle était sortie de cure de désintoxication et était sur la bonne voie.

Après la mort de sa fille, Maître P, 52 ans, a raconté comment il s’était assis avec sa famille et leur avait demandé ce qu’il faisait de mal. Il a décidé qu’après cette expérience tragique, il allait faire ce qu’il pouvait pour aider les autres en transformant sa “douleur en passion”.

Il a expliqué comment il souhaitait travailler avec l’Alliance nationale pour la maladie mentale (NAMI) et ARJ Cares. Il a également parlé de l’importance de ne pas avoir peur de parler de ces questions.

Master P a partagé la triste nouvelle de la mort de sa fille sur Instagram en mai, en disant: “Notre famille est aux prises avec un chagrin accablant pour la perte de ma fille Tytyana.” Il a poursuivi en disant que “la santé mentale et la toxicomanie sont un vrai problème dont nous ne pouvons pas avoir peur de parler”.

Il a posté une autre photo avec sa fille le lendemain avec la légende : “La vie est trop courte. Offrez à vos proches leurs fleurs pendant qu’ils sont vivants.”

En juin, il lui a dédié un spectacle alors qu’il se produisait au Funk Fest en Floride, et a posté une vidéo sur Instagram où il a partagé avec la foule qu’il “était toujours son parachute, mais maintenant c’est mon parachute dans le ciel” et parlé de la maladie du métal. La vidéo montre toute la foule en train de chanter la chanson “You Are Not Alone” de Michael Jackson, que le rappeur a appelée sa “chanson thème”.