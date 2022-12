Master P parle de Soulja Slim : “C’était notre Tupac”

L’héritage de Soulja Slim continue, en partie grâce à sa musique et à d’autres artistes le mentionnant dans leurs paroles, mais le dernier épisode de Homicides dans le hip-hop approfondit ce qui lui a coûté la vie.

Master P parle de sa relation avec Soulja Slim

Nous avons un aperçu exclusif du clip mettant en vedette le rappeur et directeur du disque Master P d’un tout nouvel épisode de “Hip Hop Homicides” de WE tv, en première le jeudi 1er décembre à 21h00 HE / PT. Dans le cinquième épisode de “Hip Hop Homicides”, l’animateur Van Lathan plonge dans le mystère non résolu et le meurtre de la légende “No Limit” de la Nouvelle-Orléans, Soulja Slim. Près de deux décennies plus tard, des questions demeurent : son meurtre était-il le résultat d’une vie vécue dans la rue ? Ou était-ce quelque chose de plus sinistre ?

Regardez le clip ci-dessous :

Tout d’abord, pouvons-nous simplement reconnaître à quel point il est incroyable que Maître P ait pris le temps de faire cette interview alors qu’il pleurait la perte de sa fille Tytyana? Il ressort clairement de cette interview que Soulja Slim était aux prises avec beaucoup de choses et c’est tellement important que Master P s’est assuré d’inclure le contexte du traumatisme lorsqu’il parlait de lui. C’était puissant comment il a lié les luttes de Slim à celles qu’il a vécues dans sa propre famille. Qu’avez-vous pensé de l’entretien ? Nous sommes définitivement à l’écoute pour regarder l’épisode complet ce soir.

HOMICIDES DANS LE HIP-HOP – ÉPISODE 105 – “SOULJA SLIM” premières ce soir, jeudi 1er décembre à 21h00 ET / PT