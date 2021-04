Master Of The Seas est l’un des 10 poulains déclarés pour les Craven Stakes de bet365 à Newmarket jeudi.

La charge de Charlie Appleby a remporté les Superlative Stakes sur le parcours de juillet l’été dernier, avant de terminer quatrième alors qu’il était co-favori des National Stakes au Curragh.

Le poulain de Dubawi a fait son premier départ de 2021 à Dubaï en février – occupant la deuxième place derrière son compagnon de service Naval Crown, qui doit disputer le Free Handicap à Newmarket mercredi.

Appleby selle également La Barrosa, qui a remporté le Group Three Tattersalls Stakes sur le Rowley Mile la saison dernière.

Aidan O’Brien lance également un double assaut, Khartoum et Sandhurst faisant tous deux le voyage depuis l’Irlande.

Devilwala, qui a terminé quatrième de la Dewhurst en octobre avant de courir à la Breeders ‘Cup, représente Ralph Beckett.

Akmaam (Brian Meehan), Imperial Sands (Archie Watson), Mystery Smiles (Andrew Balding), Royal Air Force (Simon et Ed Crisford) et The Rosstafarian (Hugo Palmer) complètent le line-up.

La principale course de soutien du troisième et dernier après-midi du Craven Meeting est la bet365 Abernant Stakes.

Le grand favori est la star de l’écurie de Roger Teal, Oxted, qui a remporté ce prix la saison dernière avant de se qualifier pour la gloire du groupe 1 lors de la Coupe de juillet.

Le joueur de cinq ans devrait être plus à domicile sur le gazon après avoir terminé septième du Riyadh Dirt Sprint en Arabie saoudite lors de sa dernière apparition.

Les six rivaux d’Oxted incluent Summerghand (David O’Meara) et Exalted Angel (Karl Burke), qui ont été séparés par une tête quand ils étaient premier et deuxième lors de la journée des finales des championnats tous temps à Lingfield il y a quinze jours.